Francia, de la mano de Mbappé, a cuartos

La Selección de Francia fue ampliamente superior a Polonia y lo venció por 3 a 1 en un atractivo encuentro que disputaron ayer, en el estadio Al Thumama, en el marco de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Olivier Giroud, a los 44 minutos del primer tiempo, y Kyliam Mbappé con un doblete, a los 29 y 45 del complemento, le dieron el triunfo al conjunto Galo.

Robert Lewandowski de penal, a los 53 minutos del segundo tiempo, descontó para el seleccionado polaco.

Con esta victoria, el elenco francés avanzó a los cuartos de final de la Copa del Mundo y enfrentará en dicha instancia a Inglaterra que le ganó a Senegal.

El encuentro tuvo un comienzo punzante por parte de Francia que apostó a romper el bloque defensivo del equipo polaco con la velocidad de Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann y Kylian Mbappe, quienes se movieron por todo el frente de ataque e intentaron abastecer a Giroud.

Por su parte, con el correr de los minutos Polonia se amigó con el ritmo del partido y tomó protagonismo en el mismo, generando así un interesante ida y vuelta con situaciones de riesgo claras.

Si bien las acciones estaban presentes, la falta de efectividad no permitió trasladarlo al marcador hasta que Giroud firmó el 1 a 0 en la agonía de la primera etapa con un remate al palo más lejano de lejano de SzczÄ™sny tras la asistencia de Mbappé.

Ya en el complemento, Francia salió decidido a sentenciar la historia y desató un vendaval de ocasiones que no pudo concretar.

Esto le permitió al conjunto polaco animarse a buscar una igualdad para no quedar eliminado, pero dejó espacios y Mbappé no perdonó con un golazo al ángulo tras un contragolpe letal.

Tras el tanto, lo del conjunto Galo fue un monólogo, ya que tuvo el protagonismo absoluto del juego y generó varios ocasiones de peligro hasta que Mbappé se despachó con un nuevo golazo para sentenciar la historia y eliminar de la Copa del Mundo a un rival que no pudo revelarse en la adversidad y contó con el descuento tras la sanción de un polémico penal que convirtió Lewandowski.