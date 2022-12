Messi dio sus candidatos

Lionel Messi la volvió a romper y fue la gran figura del triunfo de la Selección Argentina ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Con un gol en el primer tiempo y haciéndose cargo del equipo en el segundo, La Pulga llevó a la Albiceleste a los cuartos de final, donde este viernes desde las 16.00 se medirá con Países Bajos. En una Copa del Mundo plagada de sorpresas, Leo opinó sobre quiénes son los candidatos a quedarse con el título.

"Obvio que vemos todo el Mundial. Los partidos que podemos, claro. Brasil está jugando muy bien, más allá de la derrota con Camerún, sigue siendo una de las grandes favoritas. También Francia. Y España, más allá de pasar como pasó, juega muy bien, tiene muy claro lo que hace cuando agarra la pelota, te controlan la posesión mucho tiempo", expresó en una entrevista con Olé. Además, habló de la sorpresiva eliminación de Alemania. "Me sorprendió, porque tenía muchos jugadores importantes, una selección joven y porque siempre está entre los mejores. Sorprende que otra vez se quede afuera en primera ronda. Pero esto es el Mundial, lo que demuestra lo difícil que es, lo igualado que está todo y que ya no importa el nombre de la selección. Si no lo que se ve dentro de la cancha y cada vez está todo más igualado", agregó.



MESSI, SOBRE EL NIVEL DE LA SELECCIÓN

"Argentina es una potencia y siempre está entre los mejores. Sabíamos que antes de llegar acá éramos uno de los candidatos por lo que veníamos haciendo y nosotros teníamos que demostrarlo dentro de la cancha. Y por suerte lo venimos haciendo y ojalá sigamos dando pasitos. Va a ser un partido bravísimo con Holanda, como viene siendo todo el Mundial. Es una gran selección, con grandes jugadores y con un gran técnico. Y será muy duro", expresó. "Una alegría por cómo se dio todo, por conseguir el pase a cuartos, que era el objetivo y mucha felicidad. Feliz de cómo estoy viendo todo, de disfrutar cada momento. La verdad es que es una locura cada vez que salimos a la cancha ver a la gente, cómo lo vive, lo disfruta, lo que nos transmite. Es muy especial ver a mi familia, a mis hijos, los nervios que tienen, cómo lo viven, lo feliz que son cuando las cosas van bien... Mi familia ya tiene Mundial y Copas América, ellos es la primera vez que entienden lo que es un Mundial, la importancia de cada partido. Para mí eso es muy emocionante", completó.



LA ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ

"Con sufrimiento. Terminamos sufriendo al pedo, teníamos el partido controlado con el 2-0. Y ellos de la nada encuentran el gol.. Y después empiezan a meter pelotazos en el área, gente grande... Es un Mundial y hay momentos que hay que sufrir, hay que pasarlo. La verdad es que estoy feliz: hubiese sido una locura que nos empaten en esa jugada después del desgaste y el partido que habíamos hecho", concluyó.