Di María, el único que se entrenó en pleno descanso de la Selección

Fideo, quien arrastraba una molestia en el cuádriceps y no jugó contra Australia, intensifica sus trabajos para poder estar contra Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

La Selección Argentina dio otro paso en el Mundial de Qatar 2022: superó por 2-1 a Australia y se clasificó a los cuartos de final, donde chocará con Países Bajos, el próximo viernes a las 16.00hs. Todos los jugadores del plantel tuvieron día libre el domingo y aprovecharon para disfrutar de sus familias. Todos, menos Ángel Di María, quien fue el único que se entrenó.

Fideo arrastra una molestia en el cuádriceps desde el duelo con Polonia y no pudo jugar frente al conjunto de Oceanía. Ahora, el delantero de la Juventus se siente mejor y acelera para estar en la próxima instancia de la Copa del Mundo.

De no mediar imprevistos, se espera que Di María esté a disposición de Lionel Scaloni para el partido de la Selección Argentina frente a Países Bajos, ya sea como titular u ocupando un lugar en el banco de suplentes. Fideo no quiere perderse el próximo mano a mano decisivo de la Scaloneta, que sueña con pelear hasta el final el Mundial de Qatar 2022.



LAS OPCIONES DE SCALONI

PARA REEMPLAZAR AL PAPU

Todo indica que la Selección Argentina perderá al Papu Gómez, quien sufrió un esguince de tobillo en la victoria frente a Australia. Ahora, Lionel Scaloni analiza tres opciones para reemplazarlo. La primera, la más lógica, es el ingreso de Ángel Di María, quien se recupera de una molestia en el cuádriceps y podría volver a estar a disposición en este encuentro.

Más allá de eso, el DT también piensa en la chance de que entre Leandro Paredes para el mediocampo (para liberar un poco más a Enzo Fernández). A su vez, otra opción es el posible ingreso de Lisandro Martínez para armar una línea de cinco defensores en el fondo (de hecho, Licha ingresó por el Papu cuando se lesionó frente al conjunto oceánico en el inicio del segundo tiempo).