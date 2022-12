El oficialismo está en alerta ante la sentencia de Cristina

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El oficialismo se mantiene en estado de alerta ante los posibles acontecimientos que tendrán lugar mañana en la causa "Vialidad", que afronta la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De presentarse un escenario adverso en el veredicto del Tribunal Federal Oral número 2, no se descarta llamar a una movilización en las calles en defensa de la ex mandataria nacional.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso tendrán la tarea de dictar por primera vez una sentencia contra la Vicepresidenta o absolverla de todo cargo tras ser acusada de ser la jefa de una asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada que defraudó al Estado en millones de pesos.

Si bien desde el kirchnerismo no formalizaron una convocatoria centralizada, de haber sentencia, como especulan que habrá, evalúan movilizar.

La tensión con el Poder Judicial no es nueva, incluso la encarna la mismísima Cristina Kirchner, quien lo dejó ver en cada una de sus exposición en la causa.

"La sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o tan mal acusada como fue en la fiscalía", supo expresar la ex mandataria en la última jornada antes del veredicto en la que calificó al tribunal como un "pelotón de fusilamiento".

El primer paso será conocer el resultado del veredicto, y en base a eso, accionar, aunque, en línea con lo expuesto por Cristina Kirchner, consideran que "la sentencia ya está escrita".

"No sé que voy a hacer el 6. Me voy a poner escuchar el fallo y después veré", sostuvo el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, del entorno de la vice, sin definición concreta, pero abierto a las posibilidades.

La CGT tampoco comunicó ninguna medida, pero uno de sus triunviros, Pablo Moyano, reveló que los gremios tendrán libertad de acción de haber condena.

"Se está analizando la posibilidad de una movilización. No hay nada resuelto y si se hace, seguramente los gremios van a tener libertad de acción", manifestó el sindicalista.

El oficialismo se mantiene en estado de alerta permanente, y más de un dirigente y funcionario ya llamó a marchar en defensa de Cristina Kirchner, pero además, en disidencia con el Poder Judicial.

El titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hombre cercano al presidente Alberto Fernández, afirmó: "Tenemos que tener la capacidad, la templanza y la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy pero muy grave".

Además, el titular de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, se sumó al respaldo y el gremio advirtió que "pararán el Estado" si hay una condena contra la Vicepresidenta.

"Si la tocan a Cristina paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política", reza el tuit publicado desde la cuenta oficial de ATE.