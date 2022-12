No se recuperan las ventas pymes

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Las ventas minoristas pymes, medidas a precios constantes, cayeron 3,1 por ciento anual en noviembre, y alcanzaron así el quinto mes de retroceso consecutivo, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En el sector hay preocupación por no poder recuperarse e incertidumbre por cómo se van a desarrollar las ventas de fin de año.

El relevamiento arrojó que sólo el rubro "Farmacia y Perfumería" creció en la comparación anual, mientras que el resto se retrajo.

En tanto que en la comparación mensual las ventas se mantuvieron sin cambios respecto a octubre y acumulan un alza de 1,4 por ciento en lo que va del año.

En el informe donde se presentaron los datos del análisis del penúltimo mes del año, la entidad gremial empresaria aseguró que "en el balance general, noviembre no fue un mes bueno. Los comercios continuaron sintiendo el menor poder adquisitivo del consumidor generando cierta preocupación".

Asimismo, CAME remarcó que "la cercanía de fin de año trae una moderada expectativa de crecimiento del consumo, aunque divergente entre los distintos rubros", y advirtió que "algunos empresarios consultados comentaron que tienen dudas sobre cómo manejar los stocks para las fiestas: comprar para evitar faltantes o ser prudentes para evitar sobrantes".

El detalle por rubro es el se da a conocer en el siguiente informe:

Alimentos y Bebidas: las ventas cayeron 1,3% anual en noviembre, se mantuvieron sin cambios en la comparación mensual y acumulan un alza de 2,8% en los once meses del año (frente a igual periodo del 2021).

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas en noviembre retrocedieron 2,7% anual y bajaron 1,9% en la comparación mensual, a precios constantes.

Calzado y marroquinería: las ventas en noviembre declinaron 5,3% anual y se incrementaron 1,7% mensual, siempre medidas a precios constantes.

Farmacia y perfumería: las ventas en noviembre crecieron 8,9% anual y 0,9% mensual, a precios reales.

Textil e indumentaria: las ventas retrocedieron 18,2% anual en noviembre y subieron 1,2% en la comparación mensual.