¿Un tribunal de guerra para juzgar crímenes?

WASHINGTON, Estados Unidos, 5 (AFP). - Un borrador inicial sobre las líneas maestras de un posible tribunal especial al estilo de Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania ha comenzado a circular por los pasillos de Naciones Unidas, mientras Estados Unidos se ha ido abriendo a la posibilidad de facilitar la constitución de una corte que, pide Kiev, debería entrar en funcionamiento en septiembre del año próximo, a más tardar.

Beth Van Schaak, flamante embajadora estadounidense para la Justicia Penal Internacional, recordó la buena predisposición de la Asamblea General de la ONU a la hora de adoptar decisiones favorables a Ucrania.

"Hasta ahora, todas las resoluciones han prevalecido a favor de Ucrania y con bastante contundencia", indicó Van Schaak durante una conferencia en Londres.

La embajadora no descartó la posibilidad de que EE.UU. llegue a desclasificar información de inteligencia para facilitar la actuación de este posible tribunal, una alternativa al Tribunal Penal Internacional (TPI), que ya ha comenzado a investigar a Rusia, si bien no tiene competencia para juzgar al presidente ruso Vladimir Putin, porque su país no ha firmado el estatuto por el que se somete a la autoridad de la corte.

En este contexto, la Unión Europea propone que "sin dejar de apoyar el Tribunal Penal Internacional, se avance hacia la creación de un tribunal especializado" respaldado por Naciones Unidas para "investigar y enjuiciar el crimen de agresión de Rusia".