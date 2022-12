Xi Ping prefiere las vacunas que se desarrollan en China

BEIJING, China, 5 (Reuters). - El jefe del régimen chino, Xi Jinping, no está dispuesto a aceptar las vacunas occidentales a pesar de los desafíos que China enfrenta con el Covid-19, pese a que las recientes protestas podrían afectar su imagen personal, aseguró Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Aunque los casos diarios de Covid-19 en China están cerca de los máximos históricos, algunas ciudades están tomando medidas para flexibilizar las normas de pruebas y cuarentena después de que la política de Covid Cero de Xi Jinping desencadenó una fuerte desaceleración económica y malestar público.

Haines, en su intervención en el Foro Anual de Defensa Nacional Reagan en California, dijo que a pesar del impacto social y económico del virus, Xi "no está dispuesto a tomar una vacuna mejor de Occidente y en su lugar está confiando en una vacuna de China que no es ni de lejos tan eficaz contra la variante Ómicron".

China no ha aprobado ninguna vacuna extranjera contra el Covid-19, optando por las de producción nacional, que según algunos estudios no son tan eficaces como algunas extranjeras. Esto significa que relajar las medidas de prevención del virus podría conllevar grandes riesgos, según los expertos.