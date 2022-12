En el balance anual que días atrás realizó la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, una de las primeras secretarías de producción municipal del país, y que a lo largo de los años fue creciendo para abarcar diversas temáticas que hacen al desarrollo integral de las pymes y emprendedores, se detalló que durante este año se han implementado diversas acciones de manera articulada con organizaciones del ecosistema productivo rafaelino.

"Estamos transitando los años con la inversión más grande en la historia del área industrial", lo aseguró el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, quien además detalló que dejando atrás la pandemia, se pudo iniciar una agenda de trabajo que buscó acompañar a la industria, el comercio, el empleo y los servicios "en un nueva etapa de crecimiento y expansión".



INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Para que las empresas puedan nacer, crecer y desarrollarse, necesitan un territorio con infraestructura, conectividad y equipamiento de calidad. Al respecto, Diego Peiretti, informó: "Hemos gestionado fondos a nivel provincial y nacional para poder dotar de un insumo estratégico, como es la red de gas natural en el PAER. También trabajamos para mejorar la conectividad del sector con las obras de pavimento, ciclovías y ciclocarriles, que permiten un traslado seguro a más de 3000 trabajadores. Buscamos aumentar la seguridad del sector a través de la colocación de nuevas cámaras de seguridad, a la vez que trabajamos para transformar el Área Industrial en un sector ambientalmente sustentable. Para ello, se realizó un recambio de luminarias por luces LED, se generó un plan de forestación y otro de gestión de residuos industriales junto a las Cooperativas del Complejo Ambiental de la ciudad”; continuó el funcionario local.

Por otra parte, en ese mismo sector se construye el Centro Logístico Internacional con fondos del Gobierno provincial, con un depósito fiscal y playa de contenedores. “Esto generará mejores condiciones para nuestras pymes exportadoras e importadoras. Estas obras impactan directamente en la mejora de la competitividad de más de 120 empresas, grandes y pequeñas”; valoró Peiretti.

“También estamos trabajando en la generación de nuevo suelo industrial. Por ello, se ha forjado un convenio urbanístico con un privado que permitirá un nuevo desarrollo de 22 hectáreas, lo que redundará en que nuevas empresas puedan radicarse en el sector y ampliar la oferta laboral. Asimismo, trabajamos para potenciar la infraestructura del sector comercial. La refuncionalización del microcentro no solo permite intervenir urbanísticamente este importante sector de la ciudad, sino que la obra mejora la competitividad de los comercios del sector, y promueve nuevas inversiones privadas”.

El Secretario manifestó también que respecto a la infraestructura para el sector rural, vienen trabajando junto al Gobierno provincial en el programa Caminos de la Ruralidad. "Implementaremos este proyecto en el 2023, mejorando los caminos rurales del distrito Rafaela, posibilitando mejores condiciones para la salida de la producción y la transitabilidad de las personas que facilitan el arraigo en la zona rural", comentó.



SEMBRANDO SUEÑOS

La política de desarrollo emprendedor ya es una marca distintiva de la ciudad. Desde hace 14 años, la Municipalidad de Rafaela estimula la generación de nuevas empresas y asiste integralmente a emprendedores a través de la articulación de 12 instituciones que colaboran en la diversificación del sector productivo y generación de valor en el territorio.

“En todos estos años, Rafaela Emprende asistió a más de 600 emprendedores acompañados con financiamiento, asistencia técnica, capacitación, tutorías y mentorías. Desde 2020 buscamos generar nuevos emprendimientos en sectores estratégicos. Por ello, pusimos en marcha Rafaela Emprende Digital y Rafaela Emprende Verde”; contó Diego Peiretti.



DESARROLLO DEL SECTOR PYME

“Los emprendimientos y las pymes necesitan crecer y desarrollarse para poder consolidarse en mercados cada vez más competitivos”; indicó el funcionario. Para ello, un punto importante es la inclusión financiera y el acceso al crédito. “En los últimos nueve años, 244 emprendedores recibieron financiamiento del programa Rafaela Impulsa, con una inversión superior a los 30 millones de pesos y una tasa de recupero de 85%. Junto a esta línea, se articulan otras como: la Asociación para el Desarrollo Regional del Departamento Castellanos, ACDICAR, FONDEP, entre otras. Además, en este acompañamiento juega un rol estratégico el Centro de Información al Empresario (CIE)”, destacó Peiretti.

Otra manera en la que la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación acompañó el crecimiento y desarrollo de los emprendimientos y las pymes, fue a través de la generación de procesos de mejora continua vinculados a la gestión, la comercialización, el capital humano, entre otros. “Para ello, articulamos con el ecosistema de apoyo al sector productivo (universidades, Agencia de Desarrollo, Centros Tecnológicos, CCIRR, consultores, entre otros), con el objetivo de acercar diversos programas de asistencia técnica y capacitación. En los últimos tres años asistimos a más de 100 pymes con los programas nacionales y provinciales como FONDEP, PROCER y Escuela de Negocio para pymes de alimentos”, continuó contando. El funcionario sumó que “en los tiempos actuales, el desarrollo tecnológico es fundamental para poder mejorar la proactividad y la competitividad de las pymes. Por este motivo, implementaron el programa provincial Tecnopymes, que permitió financiar servicios tecnológicos ofrecidos por los centros de la ciudad (INTI, INTA, CENTEC, UNRaf y UTN), lo que posibilitó que 30 pymes recibieran asistencia tecnológica de manera gratuita. "Además, es importante destacar que junto a la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación se han gestionado más de un millón de dólares en equipamiento para el fortalecimiento de los centros tecnológicos de nuestra ciudad", expresó.



MOVILIZAR LA ECONOMÍA LOCAL

Movilizar las ventas y el comercio es fundamental para construir una potente economía local. En cuanto a esto, Peiretti señaló: “Para acercar los consumidores a los comercios, trabajamos en la promoción de paseos de compras en diferentes barrios de la ciudad. En los últimos años, junto a comerciantes, se han generado una serie de paseos de compras, tales como: Paseo Yrigoyen, Punto Lehmann, Comercial Oeste, Paseo del Sarmiento, Punto Pasteur y Sacripanti. A ello se le suma el fortalecimiento de diversas acciones en Paseo del Centro y Paseo Roca”. Pero no solo se busca movilizar a los consumidores locales, también trabajan para atraer a personas de la región y de diversas partes del país a través de la promoción de Rafaela como ciudad de eventos. Los eventos organizados, tanto por el sector público como el privado, generan impacto económico en diferentes sectores comerciales: gastronómicos, hoteleros y de servicios. "Por este motivo, desde el Área de Turismo se coordinan acciones con el sector privado para potenciar diversos eventos como: torneos de fútbol infantil, Expo Rural, Semana del Automovilismo, Festival de Teatro, Fiesta de las Culturas, entre otros. En este sentido, se ha construido una agenda anual para lograr una mejor coordinación y difusión"; valoró el Secretario de Producción, Empleo e Innovación.



"RAFAELA EXPORTA"

Otra manera en la que la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación a cargo de Diego Peiretti acompañó a las pymes, fue promoviendo la comercialización de sus productos y servicios en diversos mercados del mundo.

En este sentido, el Municipio acompañó durante todo el 2022 a pymes con perfil exportador de nuestra ciudad y las asistió con estudios de mercado, de producto, de posiciones arancelarias y costos de exportación, entre otras acciones. Este trabajo se hizo y hace junto con la Cámara de Comercio Exterior, la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe y universidades locales. El programa lleva ya siete años y ha asistido a más de 40 empresas de la ciudad.



NUEVAS OPORTUNIDADES

Todo este trabajo con las empresas de la ciudad, tienen un objetivo central que es la generación de trabajo y nuevas oportunidades de empleo para los rafaelinos. Diego Peiretti señaló que desde la Secretaría trabajan en la formación para el trabajo y la mejora de la empleabilidad. Durante los tres años de gestión llevan dictados 211 cursos de capacitación a los que se inscribieron 4986 personas. “Además, a través de prácticas laborales las empresas pueden entrenar jóvenes en un puesto de trabajo por medio de un proceso de formación práctica. De 2020 a la actualidad pasaron por este programa 787 jóvenes”; indicó. Y agregó que el mismo se complementa con el programa de Inserción Laboral que otorga incentivos económicos a las empresas para que incorporen personas desocupadas. En tres años de gestión, 361 personas accedieron a un puesto de trabajo con estas políticas públicas financiadas por el Ministerio de Trabajo de Nación y articuladas con la Oficina de Empleo de nuestra ciudad. La inversión pública destinada a estos programas, solo en 2022, asciende a más de $110.000.00, que beneficiaron a 111 empresas.

“Pero no solo promovemos la inserción laboral a partir de ocupar un puesto de trabajo en una fábrica. Desde nuestra área de Economía Social también acompañamos la generación de oportunidades laborales para 332 personas que pertenecen a nueve cooperativas de trabajo las cuales prestan servicios de adoquinado, construcción, reciclado, mantenimiento, limpieza, confección textil y producción de alimentos”; continuó valorando.

“Rafaela no se detiene, y su sector productivo tampoco. Como Gobierno local, asumimos el rol de construir un entorno competitivo que acompañe el desarrollo de las empresas. Para ello, el diálogo público-privado y la mirada de futuro, se han transformado en herramientas fundamentales para el desarrollo de la ciudad”; cerró Peiretti.