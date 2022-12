Una nueva coronación festejó Omar Martínez

En una definición que no debe registrar muchos antecedentes, Omar Martínez se quedó con su primer título en la cuarta temporada de las TC Pick Up, superando por 2,5 puntos a su hijo Agustín (ambos con Ford Ranger) en la Copa Shell, que se definió ayer en el autódromo "San Nicolás Ciudad".

El "Gurí" finalizó quinto en el "Premio Coronación" y con ese resultado sumó un nuevo halago a su extensa lista de satisfacciones logradas en nuestro país, donde fue dos veces campeón en la Fórmula Renault (1990 y 1991), dos en Top Race (1997 y 2000), una en TC 2000 (1998), dos en Turismo Carretera (2004 y 2015), una en TopRace V6 (2006) y una en TC Pick Up (2022).

El piloto nacido el 1° de enero de 1966 en la población entrerriana y próximo a cumplir 57 se retiró del Turismo Carretera en el año 2019, pero sigue vinculado a la popular categoría como propietario y director de su propio equipo, la misma estructura que comparte con su hijo Agustín en las TC Pick Up y que este fin de semana le entregó una doble satisfacción al Gurí Martínez Competición.

La carrera que marcó la finalización de un interesante certamen fue ganada por Andrés Jakos (Toyota Hilux), de acuerdo con este resultado:

TC Pick Up (final - 16 vueltas): 1° Andrés Jakos (Toyota), en 30m58s291, a un promedio de 122,714 Km/h; 2° Juan Martín Trucco (Volkswagen) a 614 milésimas; 3° Diego De Carlo (Volkswagen) a 1s174; 4° Agustín Martínez (Ford) a 2s046; 5° Omar Martínez (Ford) a 3s117; 6° Federico Iribarne (Toyota) a 3s856; 7° Humberto Krujoski (Toyota) a 6s913; 8° Hernán Palazzo (Toyota) a 9s037; 9° Tomás Abdala (Ford) a 11s175 y 10° Gastón Mazzacane (Volkswagen) a 12s154.

Copa Shell: Omar Martínez (campeón) 136 puntos; Agustín Martínez 133,5; Andrés Jakos 130; Hernán Palazzo 119,5; Valentín Aguirre 115; Gastón Mazzacane 107,5; Santiago Álvarez 101; Juan Pablo Gianini 98; Nicolás Pezzucchi 94,5 y Mariano Werner 85,5.