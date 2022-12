Se realizó la marcha del orgullo en Rafaela

El domingo por la tarde, la ciudad se vistió de los colores de la bandera LGBTIQA+. Con orgullo, una gran cantidad de jóvenes se acercaron a la Plaza 25 de Mayo para levantar bien alto sus banderas. Es que la marcha del orgullo es siempre una fiesta, una celebración y una oportunidad para demostrar unión entre los concurrentes. Lo que se vio ayer fue un encuentro a lo grande, con shows musicales, feria, marcha y artistas que mostraban su talento. En sus redes sociales, el colectivo expuso: "La marcha del orgullo LGBTIQA+ es el acto público más importante de nuestra comunidad. Nos permite visibilizar nuestros reclamos, conquistas y nuestro orgullo por nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género".

La convocatoria se abrió el mes pasado para quien quisiera participar. Los puestos de los feriantes eran de lo más variados; desde accesorios textiles como riñoneras, tabaqueras, ropa de segundas oportunidades, accesorios para bebés y niños, sahumerios, ilustraciones hasta aros de diseño, anillos y dijes de cuarzos naturales, macetas, y bijouterie. Allí mismo se podían adquirir objetos característicos de la marcha como pañuelos, botellas y más; también había opciones de gastronomía y bebida. Uno de los stands decía: "Si es amor no necesita explicación".

Asimismo había un escenario dispuesto para los artistas. En esta edición, se presentaron El hijo de Goran, Maga Fernández, Mil Kill, La Huga, Axel Gaga, Lean Nahuel, Poesía torta y Tama y Nico. Se realizaron intervenciones artísticas, dieron shows en vivo para una gran cantidad de público y disfrutaron de una tarde a pura música.

La marcha del orgullo sobre bulevar Santa Fe también fue destacable, ya que hubo gente reunida para llevarla a cabo y recorrer las calles de la mano, acompañando. Con carteles, banderas flameando y bombos que sonaron de principio a fin, fue un gran momento para quienes estaban allí. "El orgullo nos invita a pensar en el amor, en la empatía, en el respeto y también en el disfrute, en la fiesta y en la unión", expusieron en las redes.

Desde un costado más informativo, había stands en donde se comentaban las cuestiones más importantes y las problemáticas más frecuentes. Cabe destacar la posibilidad de realizarse, en la Plaza, el test de VIH y Sífilis, totalmente gratuito (rápido, seguro y confidencial).

Una de las preguntas que se siguen realizando y que siguen exponiendo es ¿dónde está Tehuel? a 21 meses de su desaparición. A nivel nacional, los principales reclamos de la marcha son sobre la Ley Integral Trans, la Ley antidiscriminatoria, sí al lenguaje inclusivo y aparición con vida de Tehuel de la Torre.

"Rafaela no puede quedarse sin una marcha que nos posibilite abrazarnos en la calle y marchar orgullosos de quienes somos". "El orgullo se festeja y se construye entre todos". Sin dudas, la ciudad no se queda afuera de estos reclamos vigentes. Los jóvenes salen cada vez más a la calle para hacer valer sus derechos, para comunicar, concientizar y demostrar el orgullo que sienten de ser ellos mismos.



MÁS SOBRE LA MARCHA DEL ORGULLO

La Marcha del orgullo o Desfile del Orgullo es una manifestación festiva anual del movimiento LGBT o LGTB que se realiza en la calle en muchas ciudades del mundo.

Cipolleti, Bariloche, Mendoza, Tucumán y más puntos del país levantaron su bandera en estos días para visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo por su orientación sexual, identidad y expresión de género.