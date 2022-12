Andrea Ochat pidió informe sobre gestiones del Ejecutivo por viviendas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Los temas fueron anunciados en la crónica de la última sesión ordinaria, hoy ofrecemos el parte difundido desde la oficina de prensa de la concejal Andrea Ochat (Ahora Sunchales) quien solicitó al Instituto Municipal de la Vivienda de la ciudad, que informe al Concejo Municipal, los detalles de las inscripciones realizadas y los expedientes iniciados en la DPVyU (Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo) de la Provincia , en el marco de los Programas “Vivienda en Lote propio” y Vivienda en Lote Municipal”.

A través de una minuta de comunicación que presentó al cuerpo legislativo, Andrea Ochat pide que se conozca específicamente lo gestionado por el organismo municipal desde 2016 a la fecha, discriminando los expedientes e inscripciones “que ya se han concretado, adjuntando rendición de cuentas de los fondos entregados; los que se encuentran en proceso, consignando etapa en la que se encuentran, rendición de cuentas de los fondos asignados, tiempo estimado de finalización y solicitudes y expedientes que no han avanzado, explicitando las causas”.

“Desde 2016 el municipio viene gestionando los planes de vivienda frente al gobierno provincial para familias de la ciudad. Algunos han podido concretarse y hoy esas familias cuentan ya con su vivienda”, destacó Andrea Ochat que, a la vez, describió la situación por la que pasan “otros grupos familiares que se inscribieron en estos programas” y que “aún no han podido acceder a su vivienda. En varios casos no conocen sobre el estado de la gestión ni las posibilidades de concreción”.



UN CARTEL ACLARATORIO

A su vez, y ante un preocupante tema que estaría sucediendo en el seno del Municipio, la edil presentó otro proyecto a través del cual “el Concejo Municipal instruye al Departamento Ejecutivo para que en el plazo de 10 días hábiles coloque, en un lugar público y visible en todas las dependencias municipales donde se atienda o presten servicios de atención o asesoramiento comunitario, cartelería inmediatamente visible que informen a la ciudadanía con el siguiente texto: “Ningún profesional que lo reciba en esta dependencia está autorizado a recibir cobro alguno por ningún servicio, ni puede retener su documentación”.

Asimismo requiere al Sr. Intendente informe “a todos sus dependientes las disposiciones del Artículo 268 del Código Penal de la Nación Argentina” en el que se establece una multa de dos a cinco veces del lucro obtenido al funcionario público que “con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo”.

Dadas las múltiples consultas de vecinos sobre las actividades del abogado Sergio Aye en la Municipalidad de Sunchales, surgieron más consultas, por nuevas situaciones. Es por ello que se hace necesario brindar claridad al respecto y comunicarlo efectivamente.

“Cuando las personas van en busca de ayuda profesional muchas veces están en medio de situaciones que no siempre alcanzan a comprender, se encuentran preocupadas, asustadas, ansiosas, viviendo situaciones difíciles y dan por sentado que una consulta o una ayuda, en un ámbito del estado municipal, es gratuita. Y ello debe ser así!” resaltó Andrea Ochat. Y continuó: “Un profesional que cumple funciones de asesoramiento a los vecinos en un ámbito municipal , no puede cobrar al ciudadano. Pero hay quienes nos han referenciado múltiples situaciones en que se les ha requerido un pago y, más allá de la sorpresa, varios, aún dudando, han pagado. Luego, al pensarlo o conversar el hecho, han consultado”. Y recordó “al ámbito del Concejo Municipal han llegado esas consultas y reclamos y debemos buscar información y transparentarla para todos los vecinos. Ya he presentado una minuta consultando al DEM por esta situación y no ha sido respondida. Las referencias a este tipo de situaciones se ha incrementado y ello requiere de acciones urgentes, mientras el DEM se aviene a tomar las medidas correspondientes”, cerró.