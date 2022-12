China flexibiliza aún más las restricciones pese a las altas cifras de contagios de Covid

Las autoridades de Beijing suspendieron las medidas que exigían la presentación de permisos de acceso al transporte público. Los residentes de Chengdú y Guangzhou ya no tienen que presentar una prueba negativa para acceder a la mayoría de lugares públicos.

Las autoridades chinas continuaron este sábado con la relajación en las principales ciudades de las restricciones contra la pandemia de Covid-19, pese a que el país sigue padeciendo cifras casi récord de casos diarios, con una media de 40.000 contagios en la última semana.

Las autoridades de Beijing suspendieron las medidas que exigían la presentación de permisos de acceso al transporte público, mientras que residentes de ciudades como Chengdú (suroeste) o la portuaria Guangzhou (sureste) ya no tienen que presentar una prueba negativa de coronavirus para acceder a la mayoría de lugares públicos.

Además, todos los centros comerciales de la capital china abrieron este sábado sus puertas, si bien no se servirán comidas y será necesaria un test negativo de Covid-19 para poder ingresar en los locales, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Esta flexibilización se da pese a que el viernes se informaron 1.738 nuevos casos en la ciudad, de los cuales 123 fueron identificados en zonas fuera de cuarentena, consignó el diario Global Times.

En tanto, los residentes de Pekín celebraron el sábado la eliminación de las cabinas de análisis de Covid-19, mientras que Shenzhen dijo que ya no exigiría a las personas que presenten los resultados de sus exámenes para viajar, en un momento en el que la flexibilización de las restricciones al virus en China cobra fuerza.

A pesar de que los casos diarios están cerca de máximos históricos, algunas ciudades están tomando medidas para relajar los requisitos de las pruebas de Covid y las normas de cuarentena, ya que China busca hacer que su política de cero contagios sea más específica en medio de una fuerte desaceleración económica y la frustración pública que se ha convertido en malestar.



RELAJACIÓN DE RESTRICCIONES

PARA MITIGAR LAS PROTESTAS

Tras casi de tres años de una estricta política de "Covid cero", el gigante asiático empezó a relajar en los últimos días las restricciones sanitarias para mitigar las protestas ocurridas el pasado fin de semana contra esta iniciativa, las más extensas desde el movimiento prodemocracia de 1989.

El elemento desencadenante de las manifestaciones fue un incendio mortal la semana pasada en Urumqi, capital de la región noroccidental de Xinjiang, donde murieron 10 personas ante una tardía intervención de los bomberos atribuida a las medidas de control sanitario.

Inicialmente, las autoridades chinas se mantuvieron firmes con su política sanitaria y respondieron con un fuerte despliegue policial que impidió el desarrollo de nuevas movilizaciones, pero poco a poco empezaron a flexibilizar las restricciones.

La agencia oficial de noticias Xinhua llegó incluso a publicar el viernes un editorial en el que pedía el levantamiento inmediato de las medidas restantes tras avisar del gran impacto que representó la política de "cero Covid" sobre la población.