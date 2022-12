Le apoyó el arma, gatilló, pero no salió el disparo

A las 8.20 de la mañana de ayer, personal de la Comisaría Seccional 1a., fue comisionado por el servicio de emergencias policiales 911 a calle Remedios de Escalada al 1000 aproximadamente -límite de barrios Fátima y La Cañada-, ya que vecinos alertaban haber escuchado disparos de arma de fuego.

En el lugar dialogaron con una joven de 23 años, quien manifestó que al levantarse, escuchó gritos afuera y que los perros ladraban de manera insistente.

Al salir observó a su cuñada escondida, y que un joven -identificado como Carlos Benjamín M. de 19 años-, manipulaba un arma de fuego, tipo pistola cromada o plateada, la cual habría querido cargar, cayéndosele una bala, momento en que le quiso pegar un culatazo con el arma a un sujeto que se encontraba en el lugar.



GATILLÓ EL ARMA

VARIAS VECES

Luego, el implicado, le habría apoyado el arma en el cuello y le gatilló, sin que salga el tiro.

La mujer declaró además que el sujeto gatilló además muchas veces hacia las personas que estaban en el lugar, hasta que apuntó hacia abajo y el disparo finalmente salió e impactó en la calle. En ese instante se dio a la fuga junto a un compañero identificado como Brian I.

Al revisar el lugar, los oficiales actuantes constataron la existencia de una bala intacta y una vaina calibre 38 mm, por lo que se convocó la presencia de personal del Departamento Científico Forense, quien procedió al levantamiento del proyectil y la vaina y a su secuestro.



ALLANAMIENTO

Y UN DETENIDO

Posteriormente -siendo las 13.40- contando con el mandato legal de la jueza de la investigación penal preparatoria (IPP) Dra. Cristina Fortunato, a requerimiento de la fiscal del MPA, Dra. Gabriela Lema, efectivos de la Comisaría de la jurisdicción, junto a un grupo de irrupción del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), procedieron a allanar una vivienda en calle Beltramino al 900 aproximadamente, donde reside quien fue identificado como quien causó los disparos, arrojando resultado negativo en cuanto al secuestro del arma de fuego.

No obstante se procedió a la detención comunicada de Carlos Benjamín M. de 19 años, quien estaría vinculado al hecho -a quien se le practicó un dermotest-, y su traslado a sede policial siendo luego alojado en la Alcaidía de la Jefatura de la UR V, acusado del delito calificado provisoriamente como "homicidio en grado de tentativa".

En el lugar se contó además con la colaboración de personal del Destacamento N° 9, Comando Radioeléctrico y Brigada Motorizada.



AMENAZAS Y VIOLENCIA

EN LA COMISARÍA

Una mujer de 25 años se hizo presente en sede policial de la Subcomisaría 1a. para radicar una denuncia, ya que dijo haber sufrido lesiones físicas en el marco de violencia de género, por parte de su pareja, un joven de 21 años.

En esos momentos cuando el personal policial le recepcionaba la denuncia a la víctima, ingresó el agresor a la dependencia, denotando una conducta hostil hacia los uniformados.

En consecuencia le solicitaron que se retire de la oficina, pero este no depuso su actitud y comenzó a insultarlos nuevamente, empujando a uno de ellos, por lo que trataron de calmarlo, y solicitarle otra vez que se retire de la comisaría, a lo cual no accedió, continuando con insultos y agresiones.

Finalmente, tras un forcejeo lograron reducir y aprehender a quien fue identificado como Mauricio B. de 21 años.

La víctima manifestó sus deseos de accionar penalmente por sus lesiones, y solicitar la medida de restricción de acercamiento.

Finalmente, la fiscal en turno, Dra. Gabriela Lema, dispuso que al violento se le dictamine una prohibición de acercamiento a su pareja por el lapso de 72 horas y que sea notificado de una causa penal contra el por los delitos calificados provisoriamente como "amenaza simple", "lesiones leves dolosas" y "resistencia a la autoridad".