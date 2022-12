El Presidente y referentes políticos celebraron el triunfo de la Selección

El presidente Alberto Fernández le agradeció ayer a la Selección argentina por los momentos que "llenan el alma", al festejar la victoria de la Albiceleste frente a Australia por 2 a 1 que le dio el pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentará el próximo viernes a Países Bajos.

"Para quienes amamos este deporte y a nuestro país, estos momentos nos llenan el alma", publicó Fernández en su cuenta de la red social junto a un video que compila diferentes momentos claves de la Selección durante el Mundial.

En su posteo, el jefe de Estado también expresó: "Gracias Argentina por esta inmensa alegría. A los jugadores y a todo el equipo técnico, por su esfuerzo, compañerismo y el gran fútbol que nos están regalando".

Según supo NA, al igual que el resto de los partidos del Mundial Qatar 2022, Fernández miró el encuentro frente a Australia en la Residencia de Olivos acompañado por su pareja y Francisco, lo que a esta altura ya es considerado como "una cábala".

De cara al próximo partido que disputará la Albiceleste el próximo viernes a las 16 frente a Países Bajos por el pase a la semifinal, desde el entorno del jefe de Estado bromearon con que no lo van a "dejar cambiar cábala".

Por su parte, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, también utilizó las redes sociales para celebrar el triunfo de la Selección y se preguntó "cómo no soñar" con la posibilidad de que la Argentina gane la Copa del Mundo. "¿Cómo no soñar con esta Selección y estos colores? 🇦🇷 ¡Vamos por todo, Argentina!", publicó Cerruti en su cuenta de Twitter junto a un video en el que se puede ver a los jugadores festejando frente a los hinchas argentinos el pase a los cuartos de final.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, celebró el resultado del partido con una foto que publicó en su cuenta de Twitter, en la que se ve abrazados a los jugadores del seleccionado argentino, y escribió: "¡Vamos Argentina!".



SIN GRIETA POLÍTICA

El triunfo de Argentina frente a Australia por 2 a 1, que depositó a la Selección de Lionel Messi en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, permitió a los argentinos ilusionarse con la posibilidad de llegar a la final de la Copa del Mundo y la dirigencia política no fue la excepción.

"¡Vamooooos! Gracias a todo el equipo por otra alegría más. Seguimos adelante cada vez más ilusionados con este equipazo que deja todo el cancha. Emocionante poder vivirlo con toda la gente en la Plaza Sebeer. Vamos, Argentina 🇦🇷", publicó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en sus redes sociales.

También se sumó a los festejos la ministra las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina: "¡Cada vez más cerca! ¡Vamos Argentina! #Qatar2022".

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, celebró el triunfo de la Selección frente a Austria y festejó que Lionel Messi alcanzó los 1.000 encuentros disputados en su carrera como futbolista. "¡1000 partidos del mejor de todos! ¡Ya estamos en cuartos de final en Qatar! ¡Fuerza Argentina!", posteó Bullrich en su cuenta de Twitter.

En sintonía, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, expresó: "De #Gualeguay, #EntreRíos, para el mundo. Enorme Lisandro Martínez defendiendo la Argentina. Gracias por este momento, por tanta entrega y tanto fútbol. #VamosArgentina".

"Vamos Argentina!! Vamos Messi!! Vamos equipooo!!! Gracias por esta alegría y por tanta garra!!!", publicó el diputado nacional de Juntos por el Cambio Diego Santilli.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, también decidió expresarse vía redes sociales: "¡¡¡VAMOS ARGENTINA!!! A seguir peleando todos juntos! Estamos con ustedes!".

"La alegría es total, la esperanza es messianica", celebró el diputado nacional del Frente de Todos Daniel Gollan, quien acompañó el posteo junto a una imagen suya utilizando la camiseta de la Selección.

Además, se expresó en las redes la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau: "Estallaron los corazones de todos y todas. Cada día te quiero más #Argentina".

"Vamos Argentina!! Vamos selección! Son enormes", expresó el Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, en sus redes.

El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, escribió en su cuenta de Twitter: "Vamos Argentina!!! Orgullo!!!".

A su vez, el presidente del bloque radical del Senado, Luis Naidenoff, manifestó en sus redes sociales: "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!! Vamos Argentina".

Por su parte, el diputado nacional del Frente Izquierda Unida, Nicolás del Caño, destacó al arquero de la selección y al capitán del equipo argentino y escribió en Twitter: "Grande el Dibu!! Partidazo de Messi".

Finalmente, uno de los mensajes que despertó la polémica fue el del ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, quien publicó un meme que se había hecho viral en los últimos días, donde se puede ver a un gaucho montado en un caballo persiguiendo a un canguro, el animal característico de Australia. (NA/Télam)