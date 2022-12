Para De Mendiguren, la oposición es poco seria

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que la oposición "es tan poco seria que ni siquiera lee lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina". El funcionario nacional resaltó que "está claro que hay una gestión macroeconómica prudente y que hay ordenamiento gradual en todas las variables".

De todos modos, aclaró: "No negamos el problema de las importaciones de insumos y lo estamos solucionando. Sin embargo, hay que tomarlo en la magnitud que tiene. En los últimos dos meses, según me informó el Ministerio de Trabajo, sólo 60 empresas hicieron pedidos de suspensiones".

Al rechazar los cuestionamientos de dirigente de Juntos por el Cambio, el ex diputado nacional señaló que "la oposición es tan poco seria que ni siquiera lee lo que dice el FMI sobre la economía argentina". Ante ello, el integrante del Ministerio de Economía subrayó los datos macroeconómicos y destacó que "no es la Argentina catastrófica que quieren mostrar".

"No podemos imprimir dólares ni hacer llover, pero estamos trabajando para solucionarlo, a diferencia del Gobierno anterior que tuvo récord de déficit en la balanza comercial y lo tapaba con deuda", lanzó el funcionario en declaraciones radiales. Y añadió: "Este Gobierno, en cambio, multiplicó por cinco la inversión en las pymes con financiamiento a tasas competitivas".

"Yo no soy economista, pero lo que veo es que cada cosa que me plantean los economistas termina estallando en la realidad, porque están tan alejados de lo que se puede aplicar. Hoy hay que serenarse, construir, saber que de a poco se está saliendo", finalizó De Mendiguren. (NA)