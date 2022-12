El centro se vistió de celeste y blanco

Como ocurre históricamente, a la hora de las grandes celebraciones, y en especial las futbolísticas, el escenario de las mayores concentraciones es el bulevar Santa Fe, que ayer se volvió a poblar de rafaelinos luego de la victoria lograda por el seleccionado argentino en el Mundial de Qatar 2022.

Luego de una actuación convincente, a pesar de un par de sobresaltos en el final, el equipo de Lionel Scaloni, con otra soberbia actuación de Lionel Messi, pudo meterse en los cuartos de final tras dejar en el camino al durísimo combinado australiano y ya apunta sus cañones hacia su próximo objetivo: Países Bajos.

Mientras el rendimiento del equipo nacional sigue creciendo, la gente tiene cada vez más derecho a ilusionarse por lo que transmite un plantel que no se guarda nada a la hora de luchar y que hace prevalecer el talento de sus referentes al momento de marcar el desnivel en las situaciones propicias.

Después de aquel sorpresivo paso en falso en el debut contra los árabes, llegó la ansiada recuperación, que le permitió salir adelante en los momentos límites, primero ante México y después contra Polonia, para adjudicarse su grupo.

El partido de ayer frente a los oceánicos era aguardado con optimismo y así lo manifestaron los aficionados en la previa, durante el encuentro y una vez que finalizó el juego.

Fue en ese preciso instante cuando explotaron los festejos. Hombres, mujeres y niños se hicieron sentir, todos identificados con los colores de nuestra enseña, generándose una vez más un verdadero carnaval en pleno corazón rafaelino.

Una grata costumbre que, en la medida que sigan acompañando los resultados, sin duda tendrá una mayor adhesión, como sucede en estas circunstancias, tan habituales cuando de festejar una victoria se trata. Y si es de la selección que nos representa a todos, no hay demasiadas excusas como para no plegarse.

Luego del merecido triunfo logrado frente a los australianos, el compromiso que se avecina, por los cuartos de final, será aún mayor, porque el rival acumula los suficientes pergaminos como para ser respetado. Será un lindo desafío y todos, para responder al ritual, ya empezamos a soñar con reencontrarnos el viernes, después del encuentro ante Países Bajos que podría abrirnos las puertas a la ansiada semifinal de la Copa del Mundo.



EL DT Y EL 10

Los dos coinciden en un nombre no tan común. Los dos nacieron en territorio santafesino. Los dos son referentes de esta ilusión en Qatar.

Lionel Scaloni, el técnico, vio la luz en Pujato; Lionel Messi, en Rosario. Los dos repasaron ayer el laborioso triunfo argentino y estos son sus principales conceptos:

Lionel Scaloni: "Estamos satisfechos, el partido fue muy difícil. Ellos hacen una presión muy asfixiante y físicamente estaban más enteros que nosotros. Nos costó el primer tiempo, pero abrió la lata Leo (Lionel Messi) y a partir de allí mejoramos. El equipo no mereció sufrir los últimos minutos", señaló Scaloni en conferencia de prensa.

Y añadió: "Hubo partidos que jugamos mejor, pero hoy encontramos un rival muy difícil. Esto está bueno para que todos entiendan que en el Mundial la dificultad es máxima".

En esa línea, expresó en relación al próximo compromiso: "Lo de hoy -por ayer- ya pasó, se vio en los últimos minutos que llegamos con lo justo en lo físico. El encuentro fue a menos de 72 horas del anterior y jugando a las 10 de la noche".

Sobre su próximo rival, dijo: "Hoy vimos un rato a Países Bajos con Estados Unidos, quizás no brillan como otras selecciones anteriores pero tienen las cosas muy claras. Uno va a tener que quedar afuera y esperemos que pasemos nosotros", manifestó.

Consultado por Ángel Di María, quien se perdió el choque con Australia por una contractura, el técnico respondió: "Esperemos que pueda estar en cuartos, hoy -por ayer- no estaba en condiciones de jugar. Tenerlo en el banco siempre es una tentación, esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido".

"Acá hay 26. Cuando uno no está bien, baja el rendimiento o, por el partido en sí, yo creo que no tiene que jugar, sé que el que entra lo va a hacer bien. Cada vez que entra uno es para mejorar. En una selección eso es bastante más fácil", añadió.

Finalmente, señaló: "Estos chicos están hechos para competir en el máximo nivel y nacieron para jugar esta clase de partidos. Ellos están capacitados para esto, solo tengo que decirles que jueguen al fútbol y que hagan lo que saben hacer. Cuando perdemos con Arabia o Australia te complica, nosotros no tenemos que dejar de creer en nuestro fútbol".

Lionel Messi: "Estoy feliz por esta victoria y por dar un pasito más", aseguró el capitán del elenco argentino, a la vez que resaltó: "Era un partido que estaba controlado y lo podíamos haber sentenciado, pero nos hacen ese gol de rebote".

Messi manifestó: "La última pelota que toca el 'Dibu' (Emiliano Martínez) tampoco fue una gran jugada, pero la sufrimos, esa fue la sensación porque ya se terminaba el partido. A pesar de que no haya mucho descanso queríamos estar hoy acá".

De todas maneras, Messi, quien anotó por primera vez en una ronda de "mata mata" de Copa del Mundo, destacó: "Pasamos y eso es lo importante". Además, reconoció que "lo de la gente es impresionante".

Entre el partido con Polonia y el de ayer con Australia, la selección argentina tuvo solo tres días de descanso. Al respecto, dijo: "Tuvimos muy poco tiempo para descansar y estábamos cansados. Además fue un partido muy físico y sabíamos que iba a ser así".

Con respecto al apoyo de su familia, confesó la emoción que le genera: "Poder ver a mis hijos, porque ya son grandes, entienden y lo sufren. El resto de la familia ya estuvo en otros Mundiales y Copa América".

El astro, que disputó su partido número 1.000 frente a Australia, reveló que no estaba al tanto de dicha estadística: "Me enteré hoy (por ayer), pensé que faltaban un par más".

El capitán se rindió ante el apoyo de los hinchas argentinos: "Son sensaciones increíbles. Es una hermosura compartir este momento de tanta felicidad con esta gente, que hizo un gran esfuerzo para venir", y añadió: "Esa unión que hay ya hace un tiempo que es muy linda. Teníamos las ganas y la ilusión de volver a juntarnos, es increíble como viven los partidos y nos transmiten la alegría, pasión y energía".