El salario real promedio en el sector privado cayó 2,8% entre enero y julio

En términos reales los salarios no logran recuperarse. La tendencia desde 2013 fue claramente a la baja y se perdieron alrededor de 12 puntos porcentuales contra la inflación, según consigna un informe especial del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe referido al poder adquisitivo de los salarios y la dinámica por rama de actividad en la provincia de Santa Fe.

El estudio da cuenta de que el sector privado formal alcanzó 532.894 puestos de trabajo en julio de 2022, representando éstos el 70% del empleo total registrado. Agrega que, si bien el sector se convirtió en el “motor de la recuperación post pandemia, ello no se vio reflejado en la situación de los trabajadores privados, que perdieron poder adquisitivo” como consecuencia de la inflación.

Según datos publicados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el salario nominal promedio de julio de 2022 se valuó en $ 146.881 en la provincia de Santa Fe. A su vez -expresa el informe- “el salario real promedio de los trabajadores registrado en el sector privado acumuló una caída del 2,8% en los primeros siete meses de 2022” (…) Las tasas mensuales resultaron negativas para todos los meses del año y muestran un aceleramiento de la caída”.



EL PRIMER SEMESTRE DE 2022

En relación a lo ocurrido en este año, el informe indica que “la remuneración promedio general del sector privado entre enero y julio de 2022, en la provincia de Santa Fe, se ubicó en los $ 140.809 -a pesos constantes de junio de 2022-.

El cálculo se realizó sobre un total de 18 ramas de actividad. De ellas, sólo seis tienen una remuneración promedio por encima de la media, como puede observarse en el gráfico.

Entre las ramas productivas que contabilizan un salario real medio superior al promedio general se encuentran: Servicios de transporte y almacenamiento; Industria; Información y comunicaciones; Suministro de agua, gas y aire; e Intermediación financiera y servicios de seguros.

Si bien aquellas ramas que están por encima del promedio, en conjunto, representan el 38,1% del empleo privado formal en la provincia a junio de 2022, el sector industrial individualmente concentra el 25,1%, mientras que el resto representan un volumen relativamente pequeño de trabajadores: Suministro de electricidad, gas y vapor (0,6%); Suministro de agua (0,9%); Información y comunicaciones (2,5%), Intermediación financieras y servicios de seguros (3,0%) y Servicios de transporte y almacenamiento (6,2%).

En contraparte, por debajo del promedio general se posicionan los restantes sectores de actividad, entre ellos se encuentran Comercio, Agricultura, ganadería, caza y pesca; Actividades administrativas y de apoyo, Construcción, Enseñanza, Servicios de alojamiento y comida, Servicios inmobiliarios, entre otros. No obstante, estos sectores contabilizan en términos relativos la mayor parte de los puestos de trabajo privados registrados (61,9%).

Por último, una observación relevante es que las ramas que registran salarios promedio menores son, en mayor medida, las que no tuvieron la capacidad de mantener el nivel adquisitivo en el primer semestre de 2022, respecto a igual período del año anterior. Además, considerando que los rubros alimentos, vestimenta, mantenimiento del hogar y otros bienes básicos, son los que presentaron una inflación mayor al nivel general durante el presente año, se estima que la pérdida de poder adquisitivo de los sectores de menores ingresos fue mayor, dado que el gasto en estos bienes es proporcionalmente mayor que para el caso de los sectores de ingresos medios y altos.



CONCLUSIONES

• En la provincia de Santa Fe, el salario real promedio en el sector privado acumula una caída del 2,8% durante los primeros siete meses de 2022. En orden con esto, las tasas mensuales resultaron negativas para todos los meses de 2022 y muestran un aceleramiento en su caída.

• En un lapso de 15 años –el cual abarca desde enero de 2007 hasta julio de 2022- la remuneración real promedio de los trabajadores logró un crecimiento de tan sólo un 18,7%. Adicionalmente, la tendencia desde 2013 en adelante es claramente a la baja (se perdieron 12 puntos porcentuales).

• Tomando la remuneración promedio general del sector privado durante el 1er semestre de 2022 ($140.809), sobre un total de dieciocho ramas de actividad, sólo seis tienen una remuneración promedio por encima de la media.

• Las ramas que están por encima de la remuneración promedio general, en conjunto, representan el 38,1% del empleo privado formal en la provincia a junio de 2022.

• Por consiguiente, con un nivel inferior al promedio general se hallan doce sectores que contabilizan la mayor parte de los puestos de trabajo (61,9%), entre ellos: Comercio, Agricultura, ganadería, caza y pesca, Construcción, Enseñanza, Servicios de alojamiento y comida, Servicios inmobiliarios, etc.

• Finalmente, las ramas productivas que registran salarios promedio menores son, en mayor medida, las que no tuvieron la capacidad de mantener el nivel adquisitivo entre el primer semestre de 2022 y mismo periodo de 2021.