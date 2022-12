Más de 3.000 directivos de la provincia participaron de las mesas de diálogo

Ya fueron 14 los encuentros desarrollados para discutir la trayectoria única, completa y obligatoria. Más de 16.000 estudiantes retornaron al nivel secundario en una estrategia que implica la búsqueda, identificación y tutorías para las y los estudiantes que vieron interrumpidas sus trayectorias educativas.

Las jornadas duran más de cuatro horas. En ellas la ministra de Educación, acompañada por el secretario de educación Víctor Debloc, y los subsecretarios de nivel inicial, primaria, secundaria y el director provincial de educación privada exponen las principales líneas respecto a la renovación del modelo pedagógico santafesino, para dar lugar posteriormente a las preguntas de los equipos directivos.

Los 14 encuentros reunieron hasta el momento a más de 3.000 docentes y equipos directivos donde cada una de las preguntas realizadas fueron tomadas en cuenta y debatidas.

La ministra Cantero indicó que "luego de superar la pandemia fuimos creciendo en conceptos pedagógicos, en enfoques curriculares, haciendo experiencias de evaluación y promoción que nos conducen al día de hoy a definir la trayectoria obligatoria en nuestro sistema, que es una articulación en tres niveles con el ingreso temprano en el nivel inicial, que es un nivel único e irrepetible que produce precisamente el primer puente entre lo privado y lo publicó en la socialización en la cultura y que habilita con su trabajo específico los aprendizajes fundamentales que construyen la educación escolarizada".

En efecto, una de las grandes apuestas de estos encuentros es la posibilidad de pensaren trayectorias completas, para que las y los estudiantes de la provincia puedan transitar la escolaridad obligatoria en su totalidad, sin que queden estudiantes por fuera del sistema educativo, como sostiene la marca de la gestión “todos los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo”.

"Existe un puente hacia el nivel primario fortalecido, volviendo mirar el nivel primario pensándolo en los marcos y las metas de la ley de educación nacional fundamentalmente en cómo fortalecerlo en los aprendizajes fundamentales que deben asegurar la primaria con conocimientos que deben dar base para toda la vida y luego como esa escuela robustecida se vincula con una secundaria que se proyecta hacia los aprendizajes de la adolescencia, fundamentalmente en la distribución del patrimonio cultural, pero también hacia el mundo del trabajo y hacia la posibilidad de proseguir los estudios superiores", agregó Cantero.

La provincia tiene cifras valiosas para mostrar en lo que respecta a la mejora de los indicadores educativos. Más de 16.000 estudiantes retornaron al nivel secundario en una estrategia nominalizada que implica la búsqueda, identificación y tutorías para las y los estudiantes que vieron interrumpidas sus trayectorias educativas.

El secretario de Educación, Víctor Debloc, señaló que "es una experiencia maravillosa este recorrido por todos los territorios provinciales para dialogar y convenir las líneas de trabajo que se vienen transitando desde el 2020 y que ahora encuentran condiciones para la mejora educativa. Sobre todo, porque las transformaciones del proyecto educativo provincial, que venimos acordando todos y todas las docentes, van a estar asentadas en las inversiones de Infraestructura la construcción de aulas nuevas, la licitación de nuevos edificios escolares y la inauguración de 15 nuevos edificios en lo que va del 2022”.

“Es por ello que estamos poniendo mucho énfasis en un ciclo lectivo de 190 días, y en el umbral de nuestro cuarto años de gestión vemos que se empiezan a marcar las líneas y los efectos de nuestra política educativa que es que todas las chicas y todos los chicos estén en la escuela aprendiendo".



EL DIÁLOGO CON LOS

DOCENTES Y LA COMUNIDAD

La estrategia de pensar una secundaria renovada se fue construyendo de manera gradual y dialogada con distintos actores educativos, es por ello que la ministra denomina al período transcurrido entre el año 2020 (el comienzo de la pandemia) y el 2022 como un trienio, en el cual mediante las estrategias de acompañamiento, la modificación en los modos de evaluación y el fortalecimiento de las instituciones escolares, se comienza a tejer el vínculo entre niveles de manera que sea posible comprender los procesos de enseñanza aprendizaje en los distintos momentos de la trayectoria educativa, no ya como pasos estandarizados y desconectados, sino como la garantía del derecho a la educación que cada estudiante tiene, y la posibilidad de vivenciar sus propias trayectorias en el camino a la vida adulta.

Estas discusiones que giran en torno a los modos de evaluación, la ruptura con el modelo homogeneizante, y la centralidad puesta en el estudiante, forman parte de una mirada que va construyendo un nuevo modelo pedagógico para la provincia, acorde a los estudiantes que hoy transitan las aulas, que en definitiva son la razón por la que existe la escuela.

La profesora verónica Fantini de la escuela secundaria 540 de Rosario opina que “Los dispositivos de la evaluación, durante mucho tiempo fueron exclusivos al ámbito del aula, hoy día fue cambiando busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con los dispositivos que nos facilitaron podemos ver el qué, cómo, cuándo y cuánto de los alumnos que están aprendiendo, podemos ir regulando las actividades de las clases, los recursos y las estrategias para conseguir mejores resultados basado en interacciones entre el docente y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes, nos permite recoger evidencia sobre el logro de los aprendizajes , mirar el interés de los alumno y realizar proyectos institucionales integrados sosteniendo en el tiempo las trayectorias escolares , entendiendo que para llevar a cabo todo esto se debe priorizar los contenidos estructurándolos en eje (NAP) recuperando lo realizado y generando continuidad y progresión de los aprendizajes”.

El comienzo de una nueva forma de enseñanza representa una de las grandes discusiones en estos tiempos, que aparece como una discusión pedagógica, pero también es una discusión sobre la posibilidad de los estudiantes de trazar sus propios itinerarios educativos.

“Los cambios en el dispositivo de evaluación son más que necesarios. Quienes transitamos las instituciones educativas de nivel secundario hace años que notamos la necesidad de revisión del sistema en general, el modelo actual no acompaña las trayectorias, solamente intenta disciplinar y sancionar desde la soledad, sin enseñar. Lo vemos reflejado en el modelo evaluativo que no une los saberes, los aísla, sin poder los/as estudiantes encontrar conexión. La obligatoriedad del nivel ha hechos que muchos sean primera generación en transitarlo y las familias no saben cómo acompañar el proceso. Los distintos programas provinciales que llegan a las instituciones desde 2020 garantizan acceso y permanencia” Sostiene Margarita Rossi, directora de la secundaria 330 de Granadero Baigorria.

Este proceso también se va trabajando a partir de las paritarias técnicas con los gremios docentes, donde se establecen acuerdos pedagógicos que permitan pensar un sistema educativo a la altura de las demandas actuales.