Dirigida a miembros de las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, Guardia Urbana y Protección Vial y Comunitaria, este viernes se llevó a cabo una nueva Jornada de Socorrismo Acuático, esta vez, a cargo de Bomberos Zapadores de Rafaela. La actividad se desarrolló en la pileta municipal y una vez finalizada, se entregaron los certificados avalados por la Junta Municipal de Protección Civil, a las 40 personas que concurrieron.

El jefe de cuartel de Bomberos César Josviack, quien dictó la capacitación, remarcó: "Es muy importante poder sacar a una persona con vida y hacerlo de forma segura porque los minutos son de suma importancia”. Y resaltó la importancia de capacitar a la gente en rescate acuático, más a los que pertenecen a fuerzas policiales o emergencias.

“En el caso de haber una demora y que la persona se encuentre inconsciente, la importancia es saber maniobras de RCP para poder sacar a la persona, realizar las tareas correspondientes y que sea trasladado al nosocomio local más cercano”, comentó.

Sobre lo que se desarrolló, dijo: “Lo que estamos enseñando son diferentes técnicas. Comenzamos con las partes básicas, donde un grupo recibió técnicas de aproximación, ingresó a aguas en piletas y aguas turbias con cierto contenido de peligrosidad como pueden ser canales, cavas, desconocimiento de profundidad. Es importante saber cómo ingresa el rescatista a ese tipo de aguas, no perder de vista a la víctima, el nado crol con cabeza afuera, aproximación, sujeción y traslado”.

Además, en el grupo más avanzado, hicieron recuperación de cuerpos que ya estaban sumergidos por pocos minutos, se hicieron técnicas de golpe de riñón, de levantar a la víctima y llevarla a la superficie. "Finalizamos con una actividad integradora donde hicimos técnicas de flotabilidad y trabajamos con un kayak para poder no solo rescatar a la persona que se hunde en la embarcación sino con el uso de una embarcación hacer el rescate de una víctima", informó.



CAPACITACIONES

El jefe de la División de Protección Civil del Municipio, Diego Álvarez, contó: "Es la segunda parte de lo que habíamos empezado antes de la pandemia de rescate acuático. Hoy ya estamos con un proceso más avanzado. Estamos trabajando con las fuerzas de seguridad de la ciudad junto a los empleados municipales que trabajan en emergencias. Estamos capacitando lo que es rescate acuático, no de pileta, sino en grandes superficies de agua. Si bien sabemos que en la ciudad no hay río, se pueden producir situaciones en algunos lugares, y para eso tenemos que estar preparados".

Finalizó diciendo que las fuerzas de seguridad estuvieron trabajando desde temprano. Se practicaron maniobras. "Tuvieron mucha concurrencia de gente y nos da una cuota de confianza de que las capacitaciones que llevamos adelante empiezan a dar frutos. Y también nos muestra la necesidad que había. Estamos muy contentos y conformes".

Por su parte, Damián Bergesse, del Área de Protección Ciudadana Municipal, quien también participó, indicó: “Es una capacitación muy interesante sabiendo que se asoma la temporada de verano y en la ciudad de Rafaela hay muchas piletas de natación y colonias de vacaciones, lo que lo hace muy interesante aprenderlo para colaborar con la sociedad en caso de que ocurra una característica de esa naturaleza”.



COMPROMISO

El subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, habló sobre lo fundamental de este tipo de actividades: “Es muy importante que estemos comprometidos con la protección de la salud. Por eso venimos hoy a la actividad. Es necesario porque no sabemos cuándo podemos necesitar estos conocimientos. Queremos que se apoyen estas actividades, que continúe la capacitación porque la convocatoria ha sido magnífica”.

Cabe resaltar que también estuvieron presentes en la actividad el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe.