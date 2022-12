Las empresas más inclusivas generan el doble de ingresos

No hay duda de que contar en el calendario con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad es relevante para no olvidar la importancia de este tema, es un recordatorio de que aún sigue siendo un desafío como sociedad. Sin embargo, la inserción de las personas con discapacidad al mundo laboral debe ser en realidad un objetivo continuo para las empresas y el sector público.

Así lo sostiene Federico Welsh, Director de Recursos Humanos para Accenture Argentina, quien explica que “diferentes estudios han demostrado que mientras más abiertas, inclusivas y diversas sean las culturas organizacionales, las empresas no solo generan un beneficio social para las personas, sino que también impulsan su nivel productivo, competitivo, financiero y medioambiental”.

En ese contexto, un reciente estudio de Accenture concluyó que las empresas líderes en este tema tienen en promedio el doble de ingresos netos, en comparación con aquellas organizaciones menos avanzadas en inclusión.

Según el informe, hay 4 acciones clave que las compañías deben impulsar para generar una cultura organizacional realmente inclusiva. Primero, deben garantizar que las personas con discapacidad estén representadas en su lugar de trabajo. Más allá de la contratación, los empleadores deben aplicar prácticas que fomenten y hagan progresar a las a las personas con discapacidad a nivel profesional. Segundo, deben proporcionar a los empleados con discapacidades herramientas y tecnología accesibles que faciliten su trabajo.

En tercer lugar, es fundamental generar conciencia a través de toda la organización, a través de programas y capacitaciones. Finalmente, las empresas deben ofrecer iniciativas de tutoría y asesoramiento, así como programas de capacitación/rehabilitación, para garantizar que las personas con discapacidades sigan creciendo. Las personas con discapacidad deben ocupar puestos en todos los niveles, incluidos los puestos de alta dirección.

De acuerdo a los datos publicados por el Banco Mundial, en la actualidad 1000 millones de personas tienen una discapacidad -el 15 % de la población mundial-, de las cuales el 80 % vive en países de ingreso bajo y mediano bajo. Sus discapacidades pueden ser visibles o invisibles; pueden ser físicas, cognitivas o sensoriales.

En todo el mundo, las personas con discapacidad suelen enfrentar obstáculos que les impiden acceder a los servicios, la educación o las oportunidades de empleo. Como resultado, a menudo no pueden participar plenamente en la economía y se ven empujados a la pobreza. La pandemia de Covid-19 ha exacerbado este riesgo y ha expuesto algunas de las desigualdades existentes que enfrentan con regularidad.



LA EMPRESA MÁS DIVERSA

DEL MUNDO

Accenture, una compañía global de servicios profesionales con capacidades líderes en digital, nube y seguridad con más de 720 mil colaboradores y presencia en 120 países, ha sido reconocida como la empresa más inclusiva del mundo por el ranking Refinitv, en tres ocasiones. Este estudio identifica a las 100 compañías más grandes del mundo con entornos de trabajo más diversos e inclusivos, según los datos medioambientales, de responsabilidad social y de gobierno corporativo (ESG).



160 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUERON EMPLEADAS A TRAVÉS

DEL MINISTERIO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social financió 131 proyectos enmarcados en el Programa de Inserción laboral (PIL), que permitieron incluir a 160 personas con discapacidad en puestos de trabajo formales durante 2022.

En ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Télam dialogó con la coordinadora de apoyo a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, Eva Sala, quien, además de mostrar su satisfacción por los resultados del plan, sostuvo: "Fuimos avanzando este año después de la pandemia y del contexto que nos toca atravesar, que los números en materia de empleo para personas con discapacidad van resultando positivos".

Asimismo, Sala destacó que, a través del Programa de Entrenamiento para el Trabajo, más de 8.500 personas con discapacidad pudieron realizar sus prácticas en puestos de trabajo reales.

"Esto es importante porque apunta a que las personas con discapacidad, al tener menores niveles educativos y menos oportunidades para la incorporación real en puestos de trabajo, requiere de algún esquema de acciones previas donde se estén entrenando, capacitando, teniendo su primera experiencia cercana al mercado laboral", puntualizó la coordinadora nacional.

El Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo facilita la adquisición de conocimientos y experiencia en tareas y oficios demandados localmente, mediante su participación en puestos de trabajo reales, y otorga a los participantes una ayuda económica mensual.

La Ley 22.431 establece el cupo laboral y obliga al Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a las empresas privadas que son concesionarias de servicios públicos a tener empleadas al menos a un 4% de personas con discapacidad.