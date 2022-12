Domingo de definiciones para los rafaelinos

La atención futbolera pasa por el Mundial de Qatar pero este domingo nos permitimos hacer un ‘paréntesis’ y poner toda la atención en lo que ocurra con los juegos revanchas de los octavos de final del torneo Regional Amateur, donde hay cuatro equipos rafaelinos y buscarán avanzar de ronda.

La serie para Ben Hur y 9 de Julio se mantiene totalmente abierta tras los empates sin goles registrados en los juegos de ida. La BH hoy será local de Arsenal de Viale (Entre Ríos) y el León visitará al duro Náutico El Quillá, en Santa Fe. Mientras que Argentino Quilmes irá ante Atlético San Jorge, en cancha del Uruguayo, con la necesidad de revertir el 0-1; por su parte, Ferrocarril del Estado necesitará remontar el 1-3 sufrido en Villa Gobernador Gálvez ante el elenco de los Lavezzi, Coronel Aguirre.



En caso de existir igualdad en puntos: ¿Qué dice el reglamento?

Desde esta segunda ronda a la quinta, el reglamento indica que en caso de existir igualdad en puntos al término de la serie se resolverá: 1-A favor del equipo que hubiera obtenido más puntos en la serie de partidos disputados entre una pareja de equipos. 2-De existir igualdad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie. 3-En caso de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de tiros desde el punto del penal.



Los horarios de los encuentros:

17.00hs Náutico El Quillá vs 9 de Julio (Árbitro: Bruno Cejas, de Rosario). Ida: 0-0

18.00hs Ferrocarril del Estado vs Coronel Aguirre (Árbitro: Maximiliano Manduca, de Santa Fe). Ida: 1-3

19.00hs Atlético San Jorge vs Argentino Quilmes (Árbitro: Nahuel Franco, de Casilda). Ida: 1-0

19.30hs Ben Hur vs Arsenal de Viale (Árbitro: Jonatan Mapelli, de Rosario). Ida: 0-0.



¿Cómo sigue la Zona Región Litoral Sur?

Ben Hur quedó de un lado de la llave y el resto de los rafaelinos por el otro. El ganador del cruce entre el Lobo y Arsenal irá con el vencedor de Belgrano de Paraná (1) y Gimnasia de Santa Fe (0).

Del otro lado si 9 de Julio y Quilmes logran avanzar se cruzarán en cuartos de final; mientras que el ganador del cruce de Ferro irá con Atlético Carcarañá (2) o Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto (1).