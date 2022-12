Recordando a las antiguas farmacias (Octava nota)

Por José Pepe Marquínez



En la primera entrega referida a las antiguas farmacias (LA OPINIÓN 14 /08 /2022), aludí a la más añeja de Argentina aún vigente: “La Estrella”, ubicada en Defensa y Alsina de San Telmo. Hice notar la cercanía de las farmacias con las iglesias. El tañir de las campanas orientaba a los parroquianos que necesitaban de sus servicios; en el caso de La Estrella la iglesia aledaña era de San Francisco (1731)

Pero además encontré cercanías entre farmacias y teatros. Les cuento: hacia 1783 oficiaba como Virrey del Rio de la Plata Juan José de Vértiz y Salcedo, gobernante progresista, quien entre otras obras impulsó ayuda para la Casa del Niño Expósito, autorizó “el baile del fandango” que practicaban negros y mulatos y el cual se encontraba prohibido por considerárselo escandaloso; también consiguió la autorización del Cabildo para la creación de un teatro. Buenos Aires colonial no contaba con ninguno de ellos, salvo alguna manifestación irrelevante y esporádica realizada en escenarios improvisados.

Se le asignó el lugar: la esquina de Perú y Alsina y se lo construyó con techo de paja y piso de tierra. Se lo denominó “De la Ranchería” y la autorización del Cabildo fue otorgada con la condición de que se respetaran las normas que regían en los teatros de la Corona: censura previa y la prohibición de mezcla de sexos.

Al no contar el Buenos Aires de aquel entonces con periódicos que anunciaran las funciones teatrales, las autoridades llegaron a un acuerdo con la farmacia “De los Angelitos” ubicada tan solo a una cuadra del teatro: Alsina y Chacabuco. La farmacia se obligaba a tener encendida su farola exterior el día previo a cada función y con ello se daba el anuncio pertinente.

Hacia 1792 el teatro “De la Ranchería”, ahora con un nombre más ortodoxo, “De la Comedia”, sufrió un incendio que lo destruyó totalmente. Se afirma que fue un cohete el que dio origen al suceso ígneo.

Retomando con las antiguas farmacias de Rafaela nos vamos a Avenida Suipacha; aquí encontramos a farmacia Mainero y es menester hacer una salvedad: no puede ser considerada antigua ya que fue fundada en 1987 por Héctor Mainero, pero contiene un importante material referido al tema que nos ocupa por lo cual es imposible soslayarla. Encontramos aquí el “Museo de la Farmacia” que luce documentación, potiches de porcelana, frascos venecianos con picos finos para líquidos y picos gruesos para drogas sólidas, objetos, material, medicamentos antiguos de importancia y varias cabezas de Geniol. En sus vidrieras se exhibe parte de ello.

También cuenta con un viejo mostrador de tres metros con la cabeza de Galeno tallada y haciendo juego, un bastonero que se utilizaba para depositar bastones y paraguas. Pertenecieron a Farmacia Las Colonias de Santa Fe, antiquísima, ubicada en la intersección de las calles Humberto Primero y San Luis en lo que se conocía como barrio Plaza España. Llegó a contar entre farmacéuticos, formuladores, empleados y colaboradores con 59 personas y como nota de color digamos que el jefe de mecánicos era nuestro conocido Natalio Cataudella.

En septiembre pasado y conmemorando el “Septuagésimo aniversario de la creación del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe” se llevó a cabo en la Estación Belgrano de la ciudad capital, una muestra denominada “Remedios contra el olvido”, que consistió en un recorrido histórico sobre los orígenes y evolución farmacéutica a través de objetos de colección y selección de artículos periodísticos. Abundante material exhibido aportó Farmacia Mainero.

La profesión de farmacéutico admite –como no podía ser de otra manera- especialidades. En el caso de Mainero corresponde a “farmacéutico formulador y especialista en enfermedades huérfanas”. Lo de formulador está relacionado con la preparación de medicamentos y recetas magistrales, mientras que las enfermedades huérfanas son aquellas desconocidas, infrecuentes, raras y de difícil diagnóstico. El 80 por ciento de ellas son congénitas y crónicas y se estima que en el mundo la padecen cerca de 300 millones de personas. La medicación para su tratamiento necesita la formulación del farmacéutico ya que son casos específicos y seguramente en el medicamento industrial no encontrará la solución.

Nos trasladamos a Lehmann. El “boticario del pueblo” hacia 1910 se llamaba Pedro Moreno y la farmacia se encontraba situada en Rivadavia casi esquina Maragnani. La denominó “Farmacia del Pueblo”.

En 1914 se funda el club que lleva su nombre y del cual fue su presidente. La secretaría funcionaba en su domicilio. Descolló en el seno de la sociedad lehmense de aquella época. Moreno se había casado con Catalina Valfré y no tuvo descendencia. Al fallecer éste oficiaron como regentes y sucesivamente Ofelia Bonaparte y Elida Surit, ambas farmacéuticas de la ciudad de Santa Fe. Se constituyó en baluarte de la Lehmann de la década del 20 y tuvo una posición social relevante.

Entre las curiosidades que adornaron su vida, se encuentra la de haber sido propietario de un automóvil marca Overland modelo 1920 a explosión; por aquel entonces, una verdadera extravagancia. Hasta la próxima.