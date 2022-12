Fececo cerró el año de trabajo en Rafaela destacando el crecimiento del comercio

La Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (Fececo) realizó anoche en Rafaela el brindis de fin de año con el objetivo de repasar la amplia agenda de actividades que desarrolló durante el 2022 y plantear objetivos para el 2023. El presidente de la entidad, Eduardo Taborda, presidió el encuentro en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región junto al titular de la Comisión de Comercio de la institución anfitriona, Germán Ciceri, y al que llegó especialmente invitado el ministro de Producción de la provincia, Daniel Costamagna, y si bien estaba anunciada la presencia del gobernador, Omar Perotti, finalmente no fue de la partida.

Obras de infraestructura para apuntalar la actividad comercial, política tributaria para el comercio, programas de capacitación y Billetera Santa Fe fueron los principales ejes de los discursos del acto. En este marco, se anunció que la Secretaría de Comercio y Servicios de la Provincia entregará 20 órdenes de compra de 20 mil pesos en el marco de la campaña "Comprá Santa Fe", que tiene como objetivo promocionar las ventas de fin de año en comercios radicados en centros comerciales a cielo abierto de distintas localidades santafesinas.

La decisión de Fececo de efectuar el brindis de fin de año en Rafaela fue a modo de adhesión al 90° aniversario del CCIRR, que se cumplirá el próximo 25 de diciembre. En el encuentro, que se desarrolló en el Auditorio, participaron también el vicepresidente 1° de la entidad provincial, el rafaelino José Frana, la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, los secretarios municipales de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, el director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, el presidente del Concejo, Germán Bottero, y los ediles Alejandra Sagardoy, Martín Racca, Juan Senn, Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis entre otros.

En la apertura de la reunión, Ciceri fue el encargado de dar la bienvenida y tras agradecer a las autoridades de Fececo "por elegirnos para cerrar la actividad del año" aprovechó para trazar un balance de la gestión institucional. "Fue el primer año de postpandemia, con una intensa actividad. En el caso de Rafaela, debemos destacar la reconversión de los canteros de bulevar Santa Fe a partir del esfuerzo del Municipio y de la Provincia que viene a dar respuesta a un viejo anhelo de todos los rafaelinos, pero en especial de los comerciantes del sector. Ahora está a punto de inaugurarse, pero quedará pendiente la renovación de las veredas, por lo que pedimos un poco más desde los distintos gobiernos para acompañarnos en esa obra porque los frentistas y comerciantes no pueden asumir el compromiso sin el apoyo de la Provincia. Contar con un nuevo centro es una oportunidad de más trabajo y crecimiento", sostuvo.

Asimismo, Ciceri resaltó las políticas activas del Gobierno provincial para potenciar el comercio, en especial Billetera Santa Fe que llegó a los barrios para ampliar la formalidad del sector. Y en materia de pedidos, mencionó la necesidad de diseñar planes de capacitación para el comercio al estilo de los que benefician a la industria, constituir fondos de financiamiento para otorgar préstamos blandos y revisar la política tributaria, como el Impuesto a los Ingresos Brutos. "Sabemos que no es fácil, pero debemos evaluar alternativas teniendo en cuenta que el comercio minorista y los servicios pueden dinamizar la economía. El desafío con medidas inteligentes es amortiguar el impacto de este impuesto en la actividad comercial", subrayó el dirigente.

Por su parte, Peiretti puso "en valor la agenda nutrida de trabajo que tenemos con el Centro Comercial e Industrial, que tiene entre otras líneas la transformación del área central que se inaugurará el 8 de diciembre, una intervención urbanística que significa la mejora en la competitividad del comercio y los servicios, que puede traducirse en nuevas inversiones". En este sentido, el funcionario admitió que "todavía está el desafío de las veredas, ya tuvimos reuniones con frentistas, y lo que se observa es un ánimo de avanzar para encarar la obra, porque con los canteros centrales remodelados, se nota más la necesidad de mejorar las veredas".

Después Peiretti repasó distintas acciones del Gobierno municipal en conjunto con distintas instituciones, como la conformación de la Mesa de Empleo Formal para abordar la problemática de competencia desleal y comercio informal, las estrategias para promover nuevos centros comerciales en distintos barrios a partir de la asociatividad empresarial,

financiamiento y capacitación y el plan enfocado en consolidar a Rafaela como ciudad de eventos, que tiene impacto en el comercio pero también en el turismo.

En tanto, Taborda destacó el crecimiento que ha tenido Fececo en la última década -el 12 de diciembre cumplirá 43 años- como espacio de representación del comercio y de vinculación con el sector público para trabajar en favor del fortalecimiento del sector. "La pandemia y la cuarentena interminable obligó a reinventarnos. Y nos acercó a lo público por una necesidad, defender al comercio fuertemente afectado por las restricciones. Hoy estamos trabajando en forma articulada, con numerosos programas de fomento de la actividad y de capacitación entre otros. Aquí remarco la sinergia con el Ministerio de Producción de la Provincia. Con la pandemia, Fececo que siempre puso el foco en el comercio y los servicios sumó al turismo, que sufrió por la falta de trabajo", sostuvo el dirigente empresarial. "Hoy estamos trabajando fuertemente para que Billetera Santa Fe sea ley, es una herramienta poderosa que le sirve al comercio en las épocas buenas y en las otras, por lo que debe estar más allá de quien gobierne en la Provincia", agregó.

"Pueden existir muchos pueblos y ciudades sin industria, pero no hay ningún pueblo o ciudad que no tenga un comercio. El comercio les da vida, es el que acerca los productos a los ciudadanos y a los habitantes de las zonas rurales. El comercio también es un motor de la economía. El comercio es una unidad productiva, genera valor y empleo. Es el eje de una comunidad", finalizó Taborda al dimensionar el papel clave que cumple el sector.

Finalmente, Costamagna enfatizó que "el comercio en la Provincia ocupa un lugar central, desde la actividad comercial se tracciona toda la producción, es el nexo entre quienes producen y quienes consumen". Y después dijo que el Gobierno santafesino generó "políticas a demanda de cada uno de los sectores, como el comercial, que tuvieron que ver con estar en el territorio, cerca de la gente, para atender sus demandas y necesidades".

Tras enumerar distintas acciones impulsadas por el Ministerio que preside, Costamagna aseguró que "para nosotros comercio y turismo es producción, merecen el mismo acompañamiento, claro que faltan cosas y nos comprometemos a continuar con el respaldo y la implementación de distintas herramientas, como el Compre Santafesino que si bien nace como un estímulo también implica el desarrollo de nuevas capacidades, como el comercio electrónico".





