Cristina Kirchner volvió a cuestionar a la Corte

La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió ayer la "exacta descripción" que realizó el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau sobre la Corte Suprema de Justicia, tribunal al que acusó de jugar "al truco con las instituciones".

"La Corte Suprema juega al truco con las instituciones. Exacta descripción y mejor análisis del diputado Leopoldo Moreau", publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde compartió una entrevista periodística en la que el legislador cuestionó el fallo del máximo tribunal que removió al senador Martín Doñate del Consejo de la Magistratura.

Moreau cuestionó que "el huevo de la serpiente son las decisiones que tomó la Corte Suprema", al considerar que "ahora cualquier juez se siente habilitado para entrometerse en el Congreso". "Los escuderos que tiene (Mauricio) Macri para garantizarse la impunidad están en una situación de precariedad, porque los puso a dedo. Como tiene infinidad de causas pendientes, quieren bloquear en el Consejo de la Magistratura el reemplazo de estos jueces. En esto están en complicidad con (Horacio) Rosatti", indicó el diputado kirchnerista.

En tanto, Moreau aseguró en la nota que la Justicia condenará a la titular del Senado por la causa conocida como Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 dará su sentencia en el juicio el próximo martes y la vicepresidenta dijo en varias oportunidades que su condena "ya está escrita".

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron para la titular del Senado doce años de cárcel y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por considerar que fue la jefa de una asociación ilícita que direccionó los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

En el juicio también están acusados el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.



AGRUPACIONES KIRCHNERISTAS

SE MOVILIZARÁN EL MARTES

Agrupaciones del universo kirchnerista anunciaron que el próximo martes, cuando se conozca el veredicto del juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, se movilizarán hasta los tribunales federales de Comodoro Py, a fin de brindarle su respaldo.

Si bien La Cámpora todavía no definió si convocará a una acción en las calles, otros espacios ya confirmaron sus actividades para el 6 de diciembre próximo.

La organización MILES, que encabeza Luis D´Elía, anticipó que el martes que viene se darán cita en Liniers y desde allí marcharán hasta los tribunales del barrio porteño de Retiro. En tanto, la agrupación Soberanos, que fundaron Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, entre otros, también estará presente en las inmediaciones de Comodoro Py 2002.

El padre Francisco Paco Olivera, del grupo Curas en Opción por los Pobres, publicó en su cuenta de Instagram el flyer de Soberanos Capital, que llama a hacer una "vigilia desde las 9 en defensa de Cristina y en defensa de la propia democracia".