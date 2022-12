Tensión por las posibles bajas de planes sociales

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer en la Casa Rosada con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, junto al secretario de Economía Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, en medio de la tensión por las posibles bajas de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por irregularidades.

Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, quienes detallaron que el cónclave en la Casa de Gobierno buscó "destrabar" el conflicto social que comenzó a incrementarse en las últimas horas ante la posibilidad de que el Gobierno optara por no liquidar el padrón al no conocer las identidades de quienes presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo.

"En todo caso se les liquida en cero a aquellos que puedan presentar irregularidades. Victoria no puede no pagar, pero tampoco puede pagar si hay incompatibilidades", resaltaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a la funcionaria nacional.

El encuentro con el Presidente, que se realizó en medio de un gran hermetismo, tuvo lugar a pocas horas de que militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que integran agrupaciones oficialistas, se manifestaran en Puente Pueyrredón y anunciaran un plan de lucha en todo el país para el próximo miércoles.

Los movimientos sociales del oficialismo y la oposición protestaron ayer con cortes en el Puente Pueyrredón y distintos puntos del centro porteño ante el temor a que se corten planes Potenciar Trabajo, en medio del relevamiento que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

"No somos cómplices del ajuste. El Presidente, el ministro de Economía (Sergio Massa) y la ministra de Desarrollo Social tienen que entender que entre los compañeros y el Gobierno elegimos a los compañeros. Esperemos no tener que pasar la nochebuena en la 9 de Julio. Esto recién empieza", enfatizó el secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, Gildo Onorato.



DENUNCIA DE MARIJUAN

En tanto, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos debido a irregularidades en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo.

La presentación se debió a que, tras conocerse las irregularidades por un entrecruzamiento realizado por AFIP de 250 mil planes, la funcionaria nacional anunció que sólo daría de baja unos 2.500. "Se inició la presente investigación preliminar con fecha 22 de noviembre de 2022 a instancias del suscripto al haber tomado conocimiento a través de numerosos medios de comunicación de la conferencia de prensa brindada por la actual Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz en la cual anunciaba la baja de 2243 planes `Potenciar Trabajo´, entendiéndose con este accionar que dicha medida se habría apartado y/o recogido parcialmente el informe de otro organismo público, esto es, la Administración Federal de Ingresos Públicos", sostuvo el representante del Ministerio Público.