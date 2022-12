Refuerzo alimentario: desde cuándo y cómo se pagará la segunda cuota

La ANSeS ratificó que a partir del lunes 12 de diciembre comenzará a abonarse la segunda cuota del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos, de $22.500, según terminación de DNI. Además, recordó que quienes ya tienen su inscripción aprobada en el aplicativo, pero no percibieron el pago en el calendario anterior, este mes cobrarán las dos cuotas juntas correspondientes al Refuerzo, por un total de $45.000.

Asimismo, la ANSeS comunicará a las personas que realizaron un reclamo en las oficinas del organismo (y hayan tenido una respuesta favorable) para informarles la fecha de cobro.

El cronograma de pago queda conformado de la siguiente manera:

- DNI terminado en 0: 12 de diciembre.

- DNI terminado en 1: 13 de diciembre.

- DNI terminado en 2: 14 de diciembre.

- DNI terminado en 3: 15 de diciembre.

- DNI terminado en 4: 16 de diciembre.

- DNI terminado en 5: 19 de diciembre.

- DNI terminado en 6: 20 de diciembre.

- DNI terminado en 7: 21 de diciembre.

- DNI terminado en 8: 22 de diciembre.

- DNI terminado en 9: 23 de diciembre.

El organismo aclaró, en un comunicado, que todas las personas que se hayan inscripto para acceder al beneficio van a poder conocer también su fecha de cobro ingresando a la página web www.anses.gob.ar.

El Refuerzo Alimentario está destinado a personas de entre 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal.

El beneficio fue puesto en marcha en octubre último y, desde ese entonces, 1.019.956 personas calificaron y cobraron la primera cuota de $22.500. (NA)