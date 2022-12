Según el ministro Massa, la inflación se redujo en noviembre

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró ayer tener una "enorme expectativa" con una reducción de la inflación en noviembre, y garantizó que esa tendencia continuará en los próximos meses. "Tenemos una enorme expectativa con los datos de inflación de noviembre, según nos adelanta nuestra Secretaría de Programación Económica. Vamos a cumplir el compromiso de recorrer un sendero de reducción de la inflación, porque eso es devolver capacidad de compra a nuestra gente", sostuvo el funcionario.

A la vez, consideró que "no es solo con aumentos de salarios que devolvemos poder de compra: si bajamos la inflación, devolvemos mucho más". Massa se expresó así en un acto que se realizó en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el cual intendentes de ese distrito firmaron un compromiso para salir a fiscalizar y garantizar el cumplimiento del programa Precios Justos en supermercados.

Según el jefe del Palacio de Hacienda, Precios Justos "nos da un sendero de certidumbre y permite transmitir tranquilidad a los vecinos. Son 1.909 productos que durante los próximos cuatro meses van a tener el mismo precio. Esos productos representan el 86% del consumo masivo promedio en la Argentina". En ese sentido, recordó que hay otros 35.000 artículos que en los próximos cuatro meses no pueden aumentar más de un 4%.

El ministro señaló además que "en los últimos seis años, la caída del nivel de ingresos -por errores de política económica y por la pandemia- representó casi un 25% de caída del ingreso real". Por ese motivo, subrayó que "es central dar un sendero de certezas y Precios Justos va en ese sentido. El rol de los intendentes es importantes porque son quienes mejor capacidad tienen en el territorio".

También explicó que comercios, supermercados y empresas que incumplan el acuerdo y que sean denunciadas, van a tener multas de entre $5 millones y $250 millones. Y detalló que el 25% de las multas va a ser girado a los municipios, "porque es parte del acuerdo en el cual delegamos una corresponsabilidad en el control del programa".

Por su parte, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, recordó que este viernes se cumple un mes de la entrada en vigencia de Precios Justos, y destacó que ese programa apunta a "desalentar las expectativas de inflación" a través de fijar el precio de casi 2 mil productos.

"El programa también construye un sendero de precios de 35.00 productos más, buscando recuperar orden en los valores, construir previsibilidad y garantizar el abastecimiento", añadió.

Según Tombolini, otro de los objetivos de la iniciativa es "evitar abusos. No está mal que las empresas ganen dinero, pero sí está mal que haya abusos, que haya aumentos sin motivos. Precios Justos viene a emparejar la cancha".

A su criterio, en la Argentina "los precios tienen que ir más despacito que los sueldos. En eso estamos trabajando y es el desafío que tenemos por delante. Por eso necesitamos que los intendentes sean nuestros ojos en las góndolas".

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró que Precios Justos "no es un congelamiento, es producto de arduas discusiones con empresarios. Es un acuerdo voluntario que establece una trayectoria de precios de algunos artículos". (NA)