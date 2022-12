Viajaba con Amarok robada en Ruta 34

En momentos en que personal de la Policía de Seguridad Vial Unidad Operativa Rafaela circulaba por la Ruta Nacional Nº 34, km 199 -jurisdicción de Angélica-, a las 22.30 de la noche del miércoles, fue sobrepasado a alta velocidad por una pick up Volkswagen Amarok, motivo por el cual se le hizo detener en la banquina.

En la misma circulaban un hombre y una mujer desde Buenos Aires hacia la provincia de Jujuy. Requerida la documentación necesaria para circular, el conductor presentó una Cédula de Identificación Automotor a nombre de otra persona.

Se procedió así a verificar las placas del rodado, como así también los números de grabados, notando que los números de la placa VIN que se encuentran en el parabrisas no coincidían con los que figuran en la cédula automotor. Además los cristales se observaban lijados y regrabados, al igual que los grabados de autopartes que estaban lijados y repintados.

Así las cosas, los numerarios se pusieron en comunicación con el Fiscal de turno, quien dispuso que ambos ocupantes queden detenidos comunicados, y se les forme causa por “encubrimiento” y “falsificación de documento público”. El fiscal dispuso además el secuestro de la camioneta, de su documentación y su traslado a la Subcomisaría 5ª de Angélica.

En la dependencia policial se corroboró mediante un informe de Gendarmería Nacional que el número de chasis que figuraba en el parabrisas corresponde a una pick up marca Volkswagen con pedido de secuestro, ya que fue sustraída el 17 de noviembre último en la ciudad de Avellaneda (Buenos Aires). Por lo cual el rodado y sus ocupantes quedaron alojados en la Subcomisaría 5ª de Angélica.



ACCIDENTE

DE TRÁNSITO

El jueves, personal de la Comisaría 3ª de Sunchales, tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido momentos antes en la intersección de calles Belgrano y Tucumán.

En el lugar corroboraron que formaron parte del mismo una motocicleta, una camioneta marca Toyota Hilux 4x4, al mando de un hombre mayor de edad; y una bicicleta de dama rodado 29, conducida por una mujer de 74 años, la cual resultó con lesiones graves y permanecía internada en el nosocomio "Amílcar Gorosito" de la ciudad de Sunchales.