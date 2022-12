Nuevo Look para "Dibu" Martínez

Emiliano 'Dibu' Martínez es todo un personaje. Desde el "mirá que te como, hermano" en la definición por penales frente a Colombia en la Copa América 2021 se convirtió en una figura muy querible para el público argentino.

Con un estilo de arquero muy particular, siendo un bastión más que positivo dentro del grupo, siempre con una sonrisa a cuestas, este viernes le agregó una cuota de patriotismo a su cabeza: se pintó la bandera argentina en el parietal izquierdo.

Dibu alternó buenas y malas hasta ahora en este Mundial. Ante Arabia Saudita le patearon dos veces al arco y le convirtieron en ambas: "Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota, que había 45 millones de argentinos detrás mío y no di lo suficiente. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar", confesó tras la derrota.

Ante México la historia fue bien distinta. Se hizo gigante ante un tiro libre de Vega con el partido 0-0 que podría haber cambiado el destino del mismo. Tras el triunfo consideró que la Selección "demostró su carácter ante México. Si perdíamos nos quedábamos afuera y pudimos sacar el partido adelante".

El último partido ante Polonia fue un espectador de lujo. Prácticamente no intervino en el juego. Veremos qué pasará esta sábado frente a Australia. Por lo pronto, captará la atención de las cámaras por su look llamativo.