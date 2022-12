La Dolfina, campeón del Abierto Argentino de Polo

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Historia pura se escribió otra vez en el Abierto de polo de Palermo, no solo por el triunfo arrollador -en juego y actitud- de La Dolfina por 13 a 9 contra La Natividad, sino porque Adolfo Cambiaso (h) logró obtener el máximo torneo del mundo junto a hijo -homónimo- Adolfo "Poroto" Cambiaso (n), algo que no pasaba desde 1983.

Fue la decimoquinta corona para el equipo de Cañuelas que domina, sin dudas, el polo de alto hándicap nacional en el siglo XXI. El encuentro estuvo dominado de punta a punta por el experimentado equipo que complementan, además de los Cambiaso, el uruguayo David Stirling y Juan Martín Nero, que regresó al equipo tras su breve paso por RS Murus Sanctus en 2021.

La actuación del "back", también conocido como "El Emperador", fue clave en la victoria del equipo azul.

Fue el decimoctavo título para Cambiaso (h), decimosegundo de "Juanma", decimoprimero de "Pelón" y el primero para "Poroto", que se convirtió en el jugador más joven en ganar el campeonato más importante del mundo con 17 años recién cumplidos. Al respecto, su papá aseguró que su hijo ya "juega mejor" que él y agregó: "Quiero agradecerle a María (Vázquez), a Milo (Fernández Araujo, DT) y toda la gente que nos prestó caballos".

Por su parte, "Poroto" expresó: "Ganar el Abierto es lo que todo polista sueño y se me dio. Quiero agradecerles a mis compañeros que me bancaron en todo momento, a mi familia y toda la gente de La Dolfina que trabaja, sin ellos no podrían haber sido posible".

Consultado sobre el partido, el joven polista analizó: "Sacamos un linda diferencia, pero estuvimos lejos de relajarnos. Sabíamos que La Natividad es un equipazo".