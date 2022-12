Santa Fe, con presencia rafaelina, debuta en el Seven de la República

Han transcurrido poco más de cuatro décadas de aquel capítulo inaugural en el club Gimnasia y Esgrima (año 1981), donde el combinado de Capital levantó la primera copa del Seven de la República, pero el espíritu de la competencia permanece intacto. Por eso, se trata de uno de los torneos más atractivos y emblemáticos, que en esta oportunidad tendrá su versión Nº 38, ya con el Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE) como anfitrión, algo que sucede desde 1988.

El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y se viva un muy lindo clima de camaradería. Entre este sábado 3 y domingo 4 de diciembre, la ciudad de Paraná albergará nuevamente al contingente rugbístico en las canchas del CAE y de Paraná Rowing Club (predio La Tortuguita).

Buenos Aires, que en la última final superó a Tucumán por 26-14, es el defensor del título. En el torneo masculino actuarán los equipos de 24 Uniones provinciales (Entre Ríos presentará dos formaciones), y se sumarán como invitados los combinados de Chile, Paraguay y Uruguay. Es decir, habrá un total de 28 equipos, que estarán divididos en dos niveles (Campeonato y Ascenso).

El seleccionado de Santa Fe que estará en zona Campeonato compartiendo grupo junto a Santiago del Estero, Sur y Uruguay, tendrá entre sus filas a cuatro rafaelinos, tres jugadores y un integrante del staff técnico. Los convocados por el Head Coach, Pablo Pfirter, fueron Manuel Mandrille, Santiago Kerstens y Leonardo Sabellotti, mientras que dentro del Staff de entrenadores se encuentra Maximiliano Bertholt.

Este año en el certamen habrá ascenso y descenso; el campeón de la Zona Desarrollo accederá al cuadro principal, del que perderá la categoría el que finalice en la última plaza.

El torneo tendrá su inicio a las 09.00hs, con los cruces entre Chubut con Entre Ríos B (en cancha 1 del CAE), y Paraguay con Jujuy (en cancha 2 del CAE), y Tierra del Fuego con San Luis (en cancha de Rowing). Antes del receso, los últimos partidos matutinos darán comienzo a las 12.20hs, y serán entre Tucumán con San Juan (en cancha 2 del CAE), y Misiones con Chile (en cancha 1 del CAE).



La distribución de los equipos en los ocho grupos será:



ZONA 1: Tucumán, Chile, Misiones y Sanjuanina (Zona Campeonato)

ZONA 2: Uruguay, Sur, Santafesina y Santiagueña (Zona Campeonato)

ZONA 3: Cordobesa, Lagos del Sur, Rosario y Mar del Plata (Zona Campeonato)

ZONA 4: Nordeste, Entrerriana, Buenos Aires y Cuyo (Zona Campeonato)

ZONA 5: Salta, Austral y Formosa (Zona Ascenso)

ZONA 6: Tierra del Fuego, San Luis y Andina (Zona Ascenso)

ZONA 7: Paraguay, Jujeña y Oeste (Zona Ascenso)

ZONA 8: Chubut, Entrerriana B y Alto Valle (Zona Ascenso)



Los partidos de Santa Fe: Hoy 10hs vs Santiago del Estero, a las 12.20hs vs Unión de Rugby del Sur, ambos juegos en el Predio La Tortuguita. Y a las 20hs ante Uruguay, en cancha 1 del Plumazo del CAE.



El Plantel de Santa Fe: José Gálvez (CRAI), Manuel Mandrille (CRAR), Juan Cruz Strada (Santa Fe Rugby), Marcos Erbetta (Santa Fe Rugby), Agustín Foradini (capitán, Santa Fe Rugby); Bautista Galassi (Santa Fe Rugby), Lucas Fertonani (Santa Fe Rugby), Ramiro Giménez Melo (Santa Fe Rugby), Santiago Gorla (Santa Fe Rugby), Santiago Kerstens (CRAR), Leonardo Sabellotti (CRAR) y Santiago Mendicino (Santa Fe Rugby).