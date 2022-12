Se viene otra ola de calor en Rafaela y la región

A pesar de que no se cumplió el miércoles el pronóstico de lluvias en Rafaela, sí se produjeron algunas precipitaciones importantes en la región que trajeron un poco de respiro en cuanto a la ola de calor en los días siguientes. Y luego de un jueves y viernes un tanto agradables con respecto a la temperatura, con una máxima que alcanzó los 31ºC a la hora 16 de ayer, a partir de este sábado volverán a registrarse nuevamente altas temperaturas para los próximos días no sólo en la ciudad sino también en todo el territorio santafesino, con mínimas de 16°C y máximas que alcanzarán los 42ºC.

Además de Santa Fe, la ola de calor afectará a otras once provincias que permanecen bajo alerta por elevadas temperaturas en plena primavera, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A medida que avance el fin de semana, se prevé que se afiance el incremento de las marcas térmicas, llevando los valores a temperaturas superiores a los parámetros normales para el mes de diciembre. Por ejemplo, para este sábado está previsto en nuestro medio un cielo despejado, con una mínima de 16ºC y una máxima de 35ºC. Mientras que para mañana se anuncia una mínima de 10ºC y una máxima de 38ºC. En general se observará un fin de semana con marcas térmicas muy altas, y además generalizadas, ya que la mayor parte del país medirá valores por encima de 40ºC.

No obstante, esta situación seguirá persistiendo a lo largo de la primera parte de la próxima semana, por eso se hace referencia a la probabilidad de un potencial desarrollo de una nueva ola de calor que podría afectar a la mayor parte de Argentina durante el transcurso de los próximos días. Según el SMN, el lunes tendremos en Rafaela una mínima de 23ºC y una máxima de 40ºC, mientras que el martes el termómetro continuará subiendo, ya que la máxima sería de 41ºC. Misma situación para el miércoles, ya que la máxima rondaría los 42ºC, con alguna probable presencia de lluvias por la noche.

En este sentido, la semana se presentará con muy poca actividad de lluvias a lo largo de todo el país. Sólo eventos puntuales podrían desarrollarse en zonas muy acotadas debido a la presencia de las elevadas temperaturas, que podrían generar las típicas tormentas de verano, es decir, eventos convectivos muy puntuales y acotados.



VERANO AGOBIANTE, POCAS

LLUVIAS Y MUCHO CALOR

Calooor, calor y más calor. Y pocas lluvias. Eso es lo que está previsto para el centro de la provincia de Santa Fe al menos desde acá hasta finales de febrero. Así lo asevera el Pronóstico Climático Trimestral elaborado por expertos y dado a conocer en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Precipitaciones “inferiores a lo normal” y temperaturas “normales a superiores a lo normal” es lo que se indica en el pronóstico para la zona. La misma estimación de lluvias escasas se amplía para toda la región Litoral del país. “Dadas las condiciones actuales de sequía sobre una amplia región del país y ante la persistencia del fenómeno de “La Niña” sumado a un pronóstico desfavorable en cuanto a lluvias se recomienda mantenerse actualizado con las actualizaciones de los informes de sequía como así también con los pronósticos de más corto plazo”, recomienda el informe. Mientras que la estimación de temperaturas previstas para la región indica que serán “normales a superiores a lo normal”. Esta situación puede llegar a agravarse hacia el sur provincial, con mayor presencia de calor. En tanto que para la provincia de Buenos Aires las temperaturas serán definitivamente “superiores a lo normal”. Pese al mal pronóstico de lluvias, puede suceder también la ocurrencia de algunas lluvias intensas y focalizadas en corto plazo. Típico de verano. Por ello lo que se recomienda es estar atentos a los pronósticos diarios del Servicio y las proyecciones semanales.