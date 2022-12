Más de 80 localidades se adhirieron al programa "Santa Fe +Conectada"

El ministro de Gestión Pública, el rafaelino Marcos Corach, encabezó, este viernes en Moisés Ville, la firma de “Convenios de Colaboración, Asistencia y Adhesión al Programa Provincial de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe + Conectada”, con más de 80 intendentes y presidentes comunales de la provincia.

El mencionado Programa busca ampliar y modernizar la infraestructura del sistema de conectividad de la provincia, que permita brindar un servicio de internet de calidad, reducir las brechas tecnológicas y prestar de manera eficiente los servicios públicos.

La iniciativa comprende la extensión de la Red Provincial de Datos de Santa Fe (4.500 kilómetros de red troncal de fibra óptica nuevos), beneficiando a más de tres millones de habitantes de la provincia. El monto total de la inversión asciende a 124.670.000 dólares.

En la oportunidad, el ministro Corach expresó que “estamos dando un nuevo paso para concretar la decisión política, que tomó el gobernador Omar Perotti al asumir, de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe, para poder tener mejor acceso a la salud y a la educación”.

En ese sentido, el titular de la cartera de Gestión Pública remarcó que la conectividad “es un anhelo de toda la comunidad que la pandemia dejó al desnudo cuando no podíamos comunicarnos y llegar a las escuelas de una manera virtual se convirtió en un laberinto”.

Por último, Corach mencionó que “vamos a seguir firmando convenios con intendentes y presidentes comunales para poder avanzar con la traza de fibra óptica, con el objetivo de generar las condiciones de igualdad para que, aquel que quiera quedarse en su comuna, no tenga que emigrar porque tiene las mismas condiciones de accesibilidad que tendría en otra ciudad”.



PRIORIDAD DE GESTIÓN

Por su parte, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Sergio Bleynat, describió los detalles técnicos y la puesta en marcha de programa y remarcó que “el gobierno tiene una visión y un plan: construir el acceso a la red de fibra óptica a todos los edificios públicos, escuelas, comisarías, centros de salud de la provincia para que tengan los servicios de educación, salud y seguridad que hoy no tienen”.

Del mismo modo, la secretaria de Gestión Federal, Candelaria González Del Pino, mencionó que el proyecto “es una muestra acabada de la territorización de las políticas públicas y una forma de lograr que este derecho humano se haga práctico en la realidad de cada una de las localidades de la provincia”.

A su turno, el secretario de Proyectos de Inversión, Claudio Vissio, explicó que “este es un paso muy importante dentro de la concreción de este proyecto que el gobernador priorizó desde el inicio de su gestión y va en línea con los objetivos del gobierno: generar arraigo, mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo local en cada una de las localidades de nuestra provincia”.

En ese sentido, el funcionario valoró que “ya están en ejecución 134 barrios de Santa Fe y Rosario, a los que vamos a dotar de wi-fi y están licitadas y adjudicadas las obras en los cuatro renglones en los que hemos dividido la provincia para la colocación de la red troncal de fibra óptica”.

A su vez, el presidente comunal de Moisés Ville, Jorge Oggero, destacó que “los que vivimos en el interior muchas veces vemos a estos programas como lejanos por lo cual celebro que la provincia aplique este tipo de políticas que mejoran la calidad de vida por medio de una inversión que parece grande, pero cuando se beneficia a los niños, a los hospitales y a los sectores públicos no hay presupuesto que sea grande”.

Por último, el representante de la UTE Acertis Coivalsa, Diego Fuster, explicó que “en esta zona vamos a realizar alrededor de 1100 kilómetros de tendido de fibra óptica, divididos en seis trazas en las cuales habrá 89 nodos que estarán ubicados en colegios y municipios” y aclaró que “no se va a modificar la infraestructura actual ya que la fibra va a ir instalada casi en su totalidad en el mismo posteado que la red eléctrica de EPE”.



PRESENTES

De la actividad también participaron los senadores por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; y por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; Mariano y Aldo Leittes, representantes de la UTE Acertis Coivalsa; y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; entre otra autoridades provinciales y locales.