APINTA continúa con su reclamo salarial

Representantes locales de APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), se reunieron ayer de 9 a 10:00 en la entrada de la Estación Experimental y en el semáforo del PAER sobre Ruta 34, para entregar volantes que expresaban su disconformidad con el salario actual que los trabajadores del INTA perciben. En el último tiempo, se han llevado a cabo varios paros de su actividad, pero aún no recibieron solución.

Considerando los trabajadores que a pocos días el INTA celebra su aniversario, el gremio lleva adelante este reclamo bajo el lema “Nada que festejar”.

“El 4 de diciembre cumple años nuestra institución, el INTA, y esta jornada justamente es para eso, una jornada de lucha en la cual no tenemos nada que festejar los trabajadores porque estamos solicitando una mejora salarial; y el presidente del INTA, el ingeniero Mariano Garmendia no nos está dando respuestas”, afirmó Marcelo Piacensoto, secretario general de APINTA.

Comentó que están pidiendo un aumento por la pérdida del poder adquisitivo que ya viene de hace varios años, que estadísticamente tienen un salario que está en el puesto 127 de 136 entidades del Estado, y “que están perdiendo mucho poder adquisitivo”.

Haciendo una comparación con el área de Ciencia y Tecnología, expresó que tienen un parámetro aproximado de $150.000 y que ellos están en un 10% por debajo de esa línea. “O sea, hay muchos trabajadores, principalmente los de apoyo, que están bajo esa línea, y con la inflación que tenemos se nos hace cada vez más complicado”, dijo el secretario.



RECLAMO PENDIENTE

El gremio ya realizó un paro de 24 horas el pasado 24 de octubre; también lo hizo el 17 de noviembre, y el 29 y 30 llevó a cabo otro de 48 hs. En relación a esto, Piacensoto adelantó que el próximo lunes se estarán reuniendo todos los secretarios, y que se está planificando hacer otro paro de actividad. Con respecto a este último, aún no saben si será por tiempo indeterminado o por 48 hs. A eso lo decidirá el secretariado local junto a los secretarios generales de todo el país.

“Nosotros le estamos reclamando a nuestra institución, al presidente del INTA, ya que en un congreso extraordinario que hemos tenido en nuestra sede, en APINTA, se comprometió a que si lograba un ajuste de presupuesto “lo primero” que iba a tocar iban a ser los salarios. Y lo que menos hizo es tocar los salarios. Por eso nosotros hoy estamos en la lucha, en esta jornada en la que los asalariados del INTA no tenemos nada para festejar. Cumple años nuestra institución y no tenemos nada que festejar", concluyó.