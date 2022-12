Los nuevos horarios para las TC Pick Up y el Mouras

Con motivo de la disputa del Mundial Qatar 2022 y los compromisos de la TV Pública, debieron establecerse nuevos horarios para el "Premio Coronación" de las TC Pic Up y del Mouras, que cerrarán sus temporadas en San Nicolás.

Así quedó ordenado el cronograma oficial de actividades:

Hoy sábado: de 08:00 a 08:20 y de 08:23 a 08:43 entrenamiento TCP Mouras; de 08:48 a 09:08 y de 09:11 a 09:31 entrenamiento TC Pick Up; de 09:35 a 09:55 y de 10:00 a 10:20 entrenamiento TC Mouras; de 10:25 a 10:33, de 10:36 a 10:44 y de 10:47 a 10:55 clasificación TCP Mouras; de 11:00 a 11:08, de 11:11 a 11:19, de 11:22 a 11:30 y de 11:33 a 11:41 clasificación TC Pick Up; de 11:45 a 11:53, de 11:56 a 12:04 y de 12:07 a 12:15 clasificación TC Mouras.

Mañana domingo: a las 09:15 primera serie TCP Mouras (5 vueltas); a las 09:40 segunda serie TCP Mouras (5 vueltas); a las 10:05 primera serie TC Mouras (5 vueltas); a las 10:30 segunda serie TC Mouras (5 vueltas); a las 12:15 final TCP Mouras (16 vueltas ó 30 minutos); a las 13:00 final TC Mouras (18 vueltas ó 35 minutos) y a las 14:10 final TC Pick Up (18 vueltas ó 30 minutos).