Midgets del Litoral: sábado de acción por la sexta del Torneo Oficial en Vila

Por Víctor Hugo Fux



Ya es un clásico. La noche del sábado, en estas noches de altas temperaturas, están reservadas a la actividad mecánica al aire libre y el Midgets del Litoral se constituye en una interesante opción para los amantes del deporte motor.

En nuestra región, la presentación de la categoría en el tradicional "Juan F. B. Basso", el circuito permanente de la localidad de Vila supo ganarse un lugar importante entre la variada cartelera que se promocionan en una época muy especial, donde el verano se hace sentir aunque todavía no haya llegado en el almanaque.

Hoy volverá a correrse en uno de los trazados más emblemáticos, para dar cumplimiento a la sexta fecha del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport".

En esta temporada, que ofrecerá como particularidad el hecho que finalizará durante el primer semestre del año próximo, se ofrecieron competencias muy atractivas y con cuatro ganadores diferentes en cinco finales.

Cristian Molardo fue el único que logró repetir en la ubicación de privilegio, mientras que en las citas restantes los triunfos quedaron en poder de Tomás Platini, Matías Franco y Gonzalo Zbrun.

Por ahora, todos lanzaron su candidatura en una lucha que promete resultar apasionante cuando se ingrese al play off, la instancia que consagrará a un nuevo o repetido monarca de la especialidad, que lo reconoce como vigente campeón a Matías Audino.

En este sábado tan especial para el pueblo argentino, que está pendiente esta tarde de la suerte de nuestra selección en el Mundial de Qatar 2022, también habrá lugar para que el automovilismo zonal convoque a sus seguidores.

Vila será el epicentro de esta sexta fecha para el Midgets del Litoral, que una vez más, asumirá el compromiso de lucir su mejor imagen bajo las luces del óvalo de la AML, con medio centenar de actores ocupando el centro de la escena, como viene ocurriendo, con diferentes intérpretes, pero sin ningún intervalo, a lo largo de poco más de 65 años.



EL CRONOGRAMA

Los horarios de las actividades que se desarrollarán este sábado son los que se resumen en el siguiente informe: a las 16:30 apertura del predio deportivo "Octavio Bessone"; de 17:00 a 19:00 recepción de inscripciones; a las 19:15 pruebas libres (12 autos por tanda) y desde las 20:30 primera serie. En esta oportunidad no se realizará la vuelta de presentación.



EL CAMPEONATO

Luego de cinco fecha, así están ordenadas las posiciones del Torneo Oficial "Arturo Alias" - Copa "ForniSport": Cristian Molardo (**) 271 puntos; Gonzalo Zbrun (*) 255; Javier Penezone 191; Matías Franco (*) 190; Hernán Filippi 172; Tomás Platini (*) 153; Mariano García 151; Néstor Bosio 149; Eugenio Mautino 146; Maximiliano Battaglino 127; Leandro Giraudo 124; Federico Maletto 123; Mariano Bacci 122; Exequiel Gili 116; Andrés Osorio 113; Ezequiel García 109; Emiliano Torassa 104; Nicolás Scandalo 99; Emanuel Olmos y Luis Kunz 93; Jorge Lovera 92; Matías Maina y Henry Merke 89; Matías Audino y Nicolás Felippa 83; Federico Flogna 81; Claudio Pautasso y Adriel Viano 75; Cristian Mattioli 67; Lucas Torassa 64; Ulises García 62; José Kunz 61; Arturo Funes 59; Alejandro Charvey 57; Matías Baronetto 52; Diego Anthonioz 50; Oscar Giraudo 48; Marcos García y Jesús Ceragioli 45; Lucas Zbrun 44; Juan Carlos Boscatti 43; Fernando Dalmasso 40; Jonatan Ferrero y José Collino 38; Fernando Ramírez y Rodrigo Peretto 35; Rodrigo Bertholt 33; Pablo Carignano 28; Pablo Baronetto 24; Gastón Ladner 22; Santiago Eisenacht 21; Fernando Merke 20; Jorge Walker 12; Tomás Eisenacht y Jorge Destefani 10; Rubén Balangero 9 y Matías Giordano 5.

(*) Ganadores en el actual Torneo Oficial 2022/2023.