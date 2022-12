Marfort: “Que el Día del Médico sea una oportunidad para la reflexión y la unidad”

- Se celebra otro día del Médico, pero en un contexto especial

- Parece mentira, pero hace un año cuando celebrábamos haber salido de Pandemia de Covid-19 ya decíamos que pese al orgullo de haber recibido el reconocimiento social por la encomiable tarea realizada por los colegas, no había mucho para festejar. Hace un año atrás veíamos con cierto asombro que esa extraordinaria muestra de servicio y vocación no fue suficiente para revertir la precarización laboral que sufre una parte importante de los colegas y, lamentablemente, aquí estamos en un contexto donde esa realidad se ha profundizado.

- Hace apenas unas semanas se lo vio movilizados por ese tema…

- Así es, estamos viviendo un momento muy difícil y no es solo una situación que se vive en nuestra región, es un fenómeno que se está dando en todo el país. Los médicos venimos viendo un progresivo detrimento de los aranceles que abonan las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, plazos de pago que no se condicen con la inflación que tenemos, bajos salarios e el sector público, condiciones que hacen que muchos profesionales se vean obligados a tener que auto-imponerse mayores cargas de trabajo, necesarias para alcanzar un ingreso digno. A eso hay que sumarle la escasez de profesionales en algunas especialidades que agudiza el problema, provocando condiciones laborales que ponen en riesgo la propia salud de los profesionales.

- ¿Es posible cambiar situación?

- Creemos que sí, pero la única manera de hacerlo es estando unidos. Los médicos están viendo que esa es la única salida, por eso se han movilizado en todo el país y además muchas especialidades están exigiendo también se les reconozca el enorme trabajo que realizan a diario. El médico, en el día a día, da muestras de su fuerte vocación de servicio, algo que durante la pandemia se hizo más evidente, pero que es una condición que caracteriza a la profesión desde siempre. Hoy la situación ha llevado a los profesionales a tener que trabajar horas extras, reducir los tiempos de capacitación, a perder la necesaria autonomía profesional y, en muchos casos, tener problemas para generar ingresos dignos. A los médicos tal vez nos cuesta realizar medidas de fuerza porque siempre se impone el espíritu solidario y altruista y la vocación de servicio, pero creo que todo tiene un límite.

- Entre tanta pálida ¿qué rescata en este día tan importante?

- No quedan dudas de que los múltiples problemas que enfrenta el médico pusieron un peso extraordinario sobre su tarea. Hoy, cuesta encontrar cosas para destacar, pero creo que celebramos el haber salido definitivamente de la pandemia, el haber dejado atrás ese momento tan difícil para la sociedad y el poder volver a encontrarnos con la satisfacción del deber cumplido, el orgullo de haber sido tan bien representados por los colegas en un momento tan duro para la sociedad. Si queda algo por celebrar, que sean las muestras de cariño y el reconocimiento de la comunidad por esa encomiable tarea. Y, en el mismo sentido, después de varios años -aunque parezca poco- el poder volver a reunirnos en nuestro día. Tiene un valor muy importante para la integración que se queremos lograr.

- Y como presidente de la Asociación Médica, ¿qué mensaje le envía a sus colegas para el futuro?

- A los colegas les digo que toda esa extraordinaria tarea que vimos desarrollarse durante la pandemia y el enorme respaldo de la gente, nos tiene que dar esperanza. Que este día tal vez no sea momento oportuno para conmemorar, festejar o solemnizar, pero es una oportunidad para la reflexión y la unidad, que es la única forma en que podemos cambiar la realidad. Contra viento y marea queremos unir a los colegas. Esto lo vamos a repetir hasta el hartazgo: necesitamos que los médicos se involucren, que nos ayuden con ideas, con proyectos y que nos acompañen en aquello que emprendamos. Nuestro foco está en mejorar las cosas. Todas las decisiones van en ese sentido, y estamos convencidos de que solo es posible si hay apoyo y participación. Finalmente, quiero en nombre de toda la Comisión Directiva de nuestra querida Asociación desearle a un excelente día a todos y todas las colegas y darles las gracias por la tarea realizada.