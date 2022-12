Abrirán inscripciones

En la víspera, desde el Centro de Formación Profesional Nº 5 “María Eva Duarte de Perón” se difundió que las inscripciones para los cursos de formación profesional y capacitación laboral correspondiente al ciclo lectivo 2023 se realizarán del 05 al 14 de diciembre en el día y horario que corresponde al curso en el que se va a inscribir.

Los interesados deberán concurrir al establecimiento con:

-Planilla de inscripción completa y firmada. (se descarga de la página web www.cfpn5rafaela.edu.ar)

-Fotocopia del documento o tarjeta de DNI (ambos lados) con domicilio actualizado.

-Certificado de vecindad (si en el DNI no tiene el domicilio actualizado). -Constancia de CUIL (no es necesario si ya figura en la fotocopia de DNI). -Fotocopia de estudios secundarios completos (en caso que el curso lo requiera).

Toda la información sobre las ofertas formativas se puede consultar en www.cfpn5rafaela.edu.ar.

Todos los cursos cuentan con un cupo máximo de alumnos. Si finalizada la inscripción se supera ese cupo se procederá a realizar un sorteo con los interesados que hayan presentado la documentación en el día y horario indicado al momento de traer la documentación. Los interesados pueden inscribirse en más de un curso, pero luego del sorteo solamente podrán cursar uno solo. En caso que los cupos no se completen las inscripciones continuarán en el mes de febrero.