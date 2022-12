Los cruces de octavos de final del Mundial de Qatar

Los cuatro partidos que se disputarán este viernes, clasificarán a los dos últimos equipos que estarán habilitados a jugar por los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Teniendo en cuenta que Brasil y Portugal ya sellaron sus pasaportes a la siguiente instancia de la competencia, las restantes plazas tendrán a nada menos que seis aspirantes, dependiendo sus opciones de una serie de combinaciones.

Los cruces ya definidos son los siguientes:

Sábado 3 de diciembre: a las 12:00, Países Bajos (1° del Grupo A) vs. Estados Unidos (2° del Grupo B), en el Estadio Khalifa.

Sábado 3 de diciembre: a las 16:00, Argentina (1° del Grupo C) vs. Australia (2° del Grupo D), en el Estadio Ahmad Bin Ali.

Domingo 4 de diciembre: a las 12:00, Francia (1° del Grupo D) vs. Polonia (2° del Grupo C), en el Estadio Al Thumama.

Domingo 4 de diciembre: a las 16:00, Inglaterra (1° del Grupo B) vs. Senegal (2° del Gripo A), en el Estadio Al Bayt.

Lunes 5 de diciembre: a las 12:00, Japón (1° del Grupo F) vs. Croacia (2° del Grupo E), en el Estadio Al Janoub

Lunes 5 de diciembre: a las 16:00, 1° del Grupo G vs. 2° del Grupo H, en el Estadio 974.

Martes 6 de diciembre: a las 12:00, Marruecos (1° del Grupo E) vs. España (2° del Grupo F), en el Estadio Ciudad de Educación.

Martes 6 de diciembre: a las 16:00, 1° del Grupo H vs. 2° del Grupo G, en el Estadio Losail.