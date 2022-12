Presidente recuperado

El presidente Alberto Fernández afirmó que está recuperado del cuadro de gastritis erosiva que sufrió durante su visita a Indonesia y precisó que "la anemia que había generado la hemorragia está superada". "Estoy muy bien de salud, fue un mal momento que me tocó pasar en Indonesia. Me recuperé rápidamente", enfatizó el jefe de Estado durante una conferencia de prensa desde la provincia de San Luis junto al gobernador local, Alberto Rodríguez Saá. .

Además, Fernández precisó que en un análisis de sangre que le realizaron en las últimas horas se pudo comprobar que "los niveles de glóbulos rojos están orden". "La anemia que me había generado la hemorragia está superada. Muchas gracias por preocuparse", subrayó el jefe de Estado, en búsqueda de ponerle un punto final al episodio que sufrió el pasado 15 de noviembre pasado en Bali. (NA)