La fintech argentina Ualá despidió a 53 trabajadores

El CEO de la fintech Ualá, Pierpaolo Barbieri, regresó a la Argentina después de diez años y despidió a al menos 53 trabajadores de sus operaciones en el país que es el equivalente al 3 por ciento del total de empleados locales. De todos modos, los rumores indicaban que la compañía tecnológica se había desprendido del 30 por ciento del personal.

Sin embargo, con el correr de las horas, la empresa informó que los despidos no alcanzaron al 30% del personal, como inicialmente había trascendido y negaron que la decisión fuera tomada como consecuencia del contexto internacional. Además, explicaron que la medida se tomó a raíz de las compras de cuatro empresas que hicieron en el último año y la superposición de funciones generada a partir de ello.

No obstante, se mantienen las dudas. Por estas horas, en redes sociales como Linkedin, varios despedidos de la empresa han comenzado a ofrecerse para trabajar en otras fintechs. A juzgar por la cantidad de ofrecimientos en el sector tecnológico de ex contratados de Ualá, el número total de despidos terminará siendo muy superior al informado por el directorio de la compañía.

El joven empresario, muy activo en redes y en medios de comunicación, decidió retornar a la Argentina, tras más de diez años viviendo en el exterior y sus primeras medidas no pudieron ser peores para varias familias de los trabajadores de Ualá, una de las fintechs con mas usuarios en el país.

En el foro de la consultora Abeceb, realizado a comienzos del mes de noviembre, había explicado, "vuelvo porque soy argentino y tengo un deber moral con mi país", pero, también dejó una frase que preanunció la crisis financiera actual de la compañía que comanda, "es necesaria una mayor integración porque aislados del mundo no funcionamos".

Para muchos analistas del mercado tecnológico la crisis que está viviendo Ualá no es exclusiva sino que alcanza a otras compañías del sector como Lemon; Etermax, Kavak de México y otras startups de la región con operación local.

De hecho, Pierpaolo Barbieri, creador del unicornio, como se conocen a aquellas compañías que logran generar un valor de 1.000 millones de dólares durante su primer año de lanzamiento al mercado faltó a su palabra en una reciente entrevista con el medio especializado en finanzas Bloomberg.

Allí señaló que no habría despidos y, por el contrario, se comprometió a contratar más personal a contramano de la tendencia mundial en el sector afectado por la suba de tasas de interés y su efecto en el financiamiento de esas compañías.

Consultado por NA, el profesor universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA Alejandro González Escudero señaló que "nos encontramos con un momento de restricciones en el financiamiento de este tipo de compañías pero eso no significa que esté en riesgo el capital de nadie. Probablemente, para proteger la empresa, se decidió reducir personal".

El hilo se cortó por lo más delgado y los que sufren son los trabajadores de la empresa de la nueva tecnología que, en su mayoría, no esperaban esta decisión, teniendo en cuenta que, previamente, Barbieri había ordenado adquirir los bancos Wilobank de Argentina y ABC Capital en México, además de la firmas Ceibo Créditos y Empretienda, fusiones que incluyeron a sus equipos de trabajo.

Lo cierto es que estas fusiones derivaron en pérdidas de puestos laborales a nivel regional que, aún, la compañía no blanquea. La empresa tiene 1.500 empleados que pertenecen a 17 nacionalidades y están en 10 países. El 44% de ellos mujeres y el 80% de sus operadores está en Argentina.

A pesar de lo expresado por Barbieri en recientes entrevistas, los analistas de mercado consultados por NA, indicaron que la compañía surgida por una inversión del financista George Soros en nuestro país sería la última víctima del crash financiero de las empresas tecnológicas en todo el mundo.

Algunos de los telegramas de despido fueron confirmados por usuarios desvinculados de la empresa a través de la red social de trabajo Linkedin y Twitter, los cuales fueron enviados en un lapso de 24 horas.

"No suelo hacer publicaciones por acá, pero hoy lo veo súper necesario ya que ayer fue mi último día en la compañía en la que trabajé los últimos 3 años. Ualá tomó la decisión de desvincular a un porcentaje de los empleados, y entre esos colaboradores me encontraba yo", se pronunció una exempleada a través de Linkedin.

"Quizás no todos sepan, en el día de ayer Ualá desvinculó un gran número de empleados de manera intempestiva. Lamentablemente me encuentro en este grupo de personas", explicó otro exempleado que ocupaba un cargo como analista de impuestos.

"Como debe ser de público conocimiento Ualá decidió el día de hoy afectar los puestos de empleo de un porcentaje de sus empleados. Dentro de ese porcentaje lamentablemente me tocó a mi.

Si bien es una noticia muy triste, por la época del año y por todo lo que quedarse sin empleo conlleva, no quería dejar de agradecer a la empresa y al equipo de Legales que son de una calidad humana impresionante y me han hecho sentir muy cómoda en este corto tiempo", anunció otro empleado desvinculado de Ualá.

La crisis en el unicornio creado por Pierpaolo Barbieri sería de mayor calado que la anunciada hasta el momento de manera oficial. (NA)