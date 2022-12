Medrán sorprendido por la ausencia de Borgnino

Por Mario Cabrera. - Luego del primer día de pretemporada, Ezequiel Medrán, el entrenador de la "Crema", charló con los medios locales sobre diversos temas. En cuanto a sus primeras sensaciones luego del merecido descanso que se extendió por algo más de un mes, manifestó que "se extrañaban un poco los entrenamientos, estuvimos de vacaciones durante un tiempo importante, pero en la parte técnica uno no para porque siempre hay mucho trabajo por delante, sobre todo en el rearmado del plantel, en lo que queda y en lo que se viene en cuanto a la preparación con la puesta a punto del equipo. Hoy -por ayer- arrancamos con el mejor optimismo de hacer una buena preparación para todo lo que se viene".

En relación a las ausencias de Claudio Bieler y Marco Borgnino en este primer día de trabajo (ambos tienen contrato hasta diciembre del 2023), el DT expuso que "lo de Bieler lo charlamos con la directiva y con él, pidió unos días más para resolver algunas cuestiones personales, y con respecto a Borgnino, el jugador no avisó nada y no sabemos los motivos de su ausencia. Durante las vacaciones hablé con su representante y me había manifestado que iba a continuar en el club".

En alusión al armado del plantel, sostuvo que "durante el mes de diciembre son varios los futbolistas que tienen que resolver su situación particular en cuanto a lo contractual y la idea es empezar a incorporar jugadores. La pretemporada se va a realizar íntegramente en Rafaela y en enero es probable que trabajemos en un complejo cercano a la ciudad para que el plantel conviva unos días y se vayan conociendo y a partir de allí empezar a sumar los primeros minutos de fútbol, donde ya tenemos en carpeta un par de amistosos confirmados".