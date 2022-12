Croacia apostó al empate y se quedó afuera Bélgica

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La selección de Croacia igualó 0 a 0 con Bélgica y se clasificó a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 en un aceptable encuentro que disputaron ayer en el Ahmad bin Ali Stadium, en el marco de la tercera y última jornada del Grupo F, en tanto que el rival quedó eliminado.

Con este resultado, el equipo croata avanzó a la próxima instancia al finalizar en la segunda posición de su zona con cinco unidades, dos menos que Marruecos, que logró el primer lugar con siete.

Por su parte, el equipo belga se ubicó en el tercer lugar con cuatro puntos y se despidió de la Copa del Mundo junto a Canadá que no sumó unidades tras sufrir tres derrotas.

El encuentro comenzó con Croacia lanzado en el ataque por el sector izquierdo e Ivan Perisic tuvo en sus pies la primera ocasión de peligro que pudo ser un golazo ya que el remate pasó cerca del palo, mientras que Bélgica respondió con un intento de Carrasco que terminó en un tiro de esquina.

En el cuarto de hora se dio la situación más insólita del partido -y quizás de la Copa del Mundo- cuando el árbitro Anthony Taylor sancionó un penal a favor de Croacia: Luka Modric se dispuso a ejecutar la pena máxima, pero desde el VAR solicitaron intervenir y finalmente fue anulada la falta por un previo fuera de juego de Dejan Lovren.

El nivel del juego estuvo lejos de ser atractivo y las imprecisiones se adueñaron de la escena, bajándole el telón a una primera etapa sin emociones.

Ya en el complemento, Croacia apeló al mismo libreto y acechó a su rival con los remates de Modric y Perisic, pero el conjunto belga apostó al ingreso de Romelo Lukaku, a quien se lo notó falto de ritmo, pero igualmente complicó con tres acciones muy claras, una de ellas fue con un disparo al palo.

El pleito continuó hasta el final con un nivel de bajo vuelo, pero con ambos buscando un triunfo que les permitiera conseguir un boleto a la próxima instancia. Sin embargo, las acciones escasearon y no pudieron abrir el resultado, que terminó favoreciendo a los croatas para clasificar como segundos en el Grupo F.

Se jugó en el Ahmad bin Ali Stadium, con el arbitraje de Anthony Taylor (Inglaterra) y esta síntesis:

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.

Bélgica: Thibaut Courtois; Leander Dendoncker, Toby Alderweireld y Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Axel Witsel, Kevin De Bruyne y Timothy Castagne; Leandro Trossard y Dries Mertens; Yannick Carrasco. DT: Roberto Martínez.

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Romelu Lukaku por Mertens (B); 13' Thorgan Hazard por Trossard (B); 18' Bruno Petkovic por Livaja (C) y Mario Pasalic por Kramaric (C); 26' Jeremy Doku por Carrasco (B) y Youri Tielemans por Dendoncker (B); 41' Eden Hazard por Meunier (B).