Marruecos fue primero al imponerse a Canadá

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Marruecos derrotó ayer por 2 a 1 a Canadá en el estadio Al Thumama y se clasificó como primero del Grupo F del Mundial de Qatar 2022, luego del empate entre Bélgica y Croacia, que se quedó con el otro pasaje a la próxima instancia del certamen.

Marruecos pegó de entrada, a los 4' del primer tiempo, a partir de un blooper del arquero Milan Borjan: quiso salir jugando, pero se le escapó la pelota y Hakim Ziyech definió hacia la red con el arco vacío.

Más tarde, a los 23', Youssef En-Nesyri estiró la diferencia para Marruecos, que arrasó en la etapa inicial pero se fue al descanso con una diferencia de un gol por un tanto en contra de su propia valla de Naif Aguerd a los 40'.

Ya en el complemento, Canadá creció con el objetivo de llevarse al menos un empate en su despedida del Mundial y complicó a su rival, que resistió y logró atesorar la importante victoria que le significó quedarse con el liderazgo.

Con este resultado, Marruecos terminó en la cima de su grupo con siete puntos, luego de cosechar dos triunfos y una igualdad, y Croacia culminó en la segunda posición, por lo que ambos sellaron el pase a los octavos de final.

La siguiente es la síntesis del encuentro, que se disputó en el estadio Al Thumama a las órdenes del brasileño Raphael Claus y con estas formaciones:

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss y Noussair Mazraoui; Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat y Abdelhamid Sabiri; Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller y Sam Adekugbe; Jonathan Osorio, Mark-Anthony Kaye y Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Cyle Larin y Junior Hoilett. DT: John Herdman.

Goles en el primer tiempo: 4' Hakim Ziyech (M); 23' Youssef En-Nesyri (M) y 40' Naif Aguerd, en contra (C).

Cambios en el segundo tiempo: 14' Atiba Hutchinson por Mark-Anthony Kaye (C), Jonathan David por Cyle Larin (C) e Ismael Koné por Samuel Adekugbe (C); 19' Zakaria Aboukhlal por Sofiane Boufal (M) y Selim Amallah por Abdelhamid Sabiri (M); 20' Richie Laryea por Jonathan Osorio (C); 30' Abderazak Hamdallah por Hakim Ziyech (M), Jawad El Yamiq por Azz-Eddine Ounahi (M) y David Wotherspoon por David Junior Hoilett (C).