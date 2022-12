Gran oportunidad para disfrutar y colaborar

Tal como se adelantó en este medio, ayer se llevó a cabo la conferencia de prensa en el marco de la propuesta solidaria

"Rafaela unida por una navidad para todos". En la misma estuvieron presentes Darío Cocco, por Fundación SEOM; Padre Alcides Suppo, por Vistiéndonos de Sol y Daniel García, por Iniciativa Solidaria.

Este evento, que se llevará a cabo el sábado 10 de diciembre, a partir de las 18:00, en la ciclovía Estanislao del Campo, contará con una colecta de alimentos no perecederos o navideños. Estos se pueden acercar ese mismo día o también, hasta el 7 de diciembre, en SEOM (Av. Brasil esquina Lavalle).

Al respecto, Darío Cocco expresó: "Es la primera actividad que genera la Fundación SEOM. Entendemos que las organizaciones a las cuales recibimos no solo tienen que ver con el tema gremial sino también tienen que hacer un aporte a toda la comunidad, más viniendo de un gremio como el nuestro que es un gremio público, que nuestro trabajo depende fundamentalmente de la comunidad en general y tenemos la obligación de devolver parte de ese trabajo con solidaridad y con el compromiso que tenemos los trabajadores públicos".

A sus dichos, Daniel García comentó los objetivos de Iniciativa Solidaria y su arduo trabajo: "Nosotros lo que hacemos es contribuir con nuestras acciones a mitigar el hambre, a mejorar la nutrición y a evitar el desperdicio. Entonces, esta es una oportunidad para que la gente conozca nuestro accionar. Para nosotros es un honor compartirlo con el Padre Suppo. Somos voluntarios de una asociación que lo único que intenta es aportar nuestro granito de arena para el alimento, tan indispensable y necesario. En Rafaela hay mucha gente con necesidades de alimentos no satisfechas".

En el evento habrá espectáculos musicales en vivo por parte de Viaje adentro, Clave Folk, Cumbia Morena, con la invitación especial de David Bolzoni, quien hace poco tiempo estuvo abriendo el show que Alejandro Lerner trajo a la ciudad. En cuanto a esto, Cocco sumó: "Son gratuitos todos los espectáculos y esperamos que colaboren con lo que puedan, todo suma. Es un momento especial para disfrutar de bandas importantes de la ciudad y un artista de renombre como David Bolzoni. Todos lo han hecho de forma solidaria y gratuita. Hay un aporte enorme por parte de ellos dada la importancia del evento. La idea es que pasen en familia una tarde noche con este aporte solidario que puede llenar el espíritu de cada uno en estos momentos difíciles que estamos viviendo".

Quienes recibirán los aportes de la comunidad son "jóvenes adictos a la droga y al alcohol, también al juego, entre otros tipos de adicciones", según comenta el Padre Suppo.

"Nosotros los recibimos, tratamos de formar una comunidad, de que ellos vayan creciendo espiritualmente y que sean solidarios unos con otros, que se preparen para la vida y para alejarse de ese mal. Los chicos se sienten respetados, queridos. Los queremos mucho. Después tenemos a los ancianos y a los niños. Hay que proteger a los más chicos porque la calle los mata", expresó el Padre sobre el trabajo que realizan en Vistiéndonos de Sol.

Daniel, además, agregó: "Somos un puente entre el que colabora y lo necesita haciéndolo de una manera clara y transparente, que es lo que nos exige hoy la sociedad".

Esta gran iniciativa llega junto a la Navidad, un momento de encuentro, celebración, paz y unión. A esta altura del año, con los cierres de ciclo, las despedidas y los nuevos comienzos, llega "Rafaela unida por una navidad para todos" para disfrutar, pero también para colaborar.

La cita es, entonces, el próximo sábado 10 de diciembre a partir de las 18:00, en la ciclovía Estanislao del Campo, en el marco de un feriado extra largo para pasarlo a pleno.