No descartan que el nuevo acuerdo contemple subas en enero y febrero

Tal como estaba estipulado, los gremios de los trabajadores de la provincia de Santa Fe se reunieron este jueves con funcionarios del gobierno en un nuevo encuentro paritario. La convocatoria fue realizada por la Provincia la semana pasada, cumpliendo lo acordado en el acta paritaria anterior en la que se definió retomar la discusión, sobre todo salarial, los primeros días de diciembre. Al mediodía fueron recibidos en Casa de Gobierno los gremios estatales ATE y UPCN, y como lo adelantado el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, no iba a haber en esta instancia una propuesta concreta. En este marco, el titular de UPCN, Jorge Molina detalló que los estatales estatales plantearon cuatro puntos: política salarial (ajuste de diciembre y definir la proyección para enero y febrero); mejoramiento de ciertas áreas de la Administración Pública, pase a planta de contratados; e Impuesto a las Ganancias. “No tenemos número ni propuesta, pero la inflación ya está en el 80% y con ese 5% nosotros estamos en 77%”, afirmó.



PARITARIA DOCENTE

En tanto, por la tarde fue el turno de los gremios docentes en el Ministerio de Trabajo. En la misma línea que con los estatales tampoco con los docentes el gobierno no avanzó en la discusión salarial. Sin embargo, fueron los representantes de los maestros nucleados en Amsafe y Sadop quienes pusieron una propuesta sobre la mesa. El debate con los docentes fue más extenso, y duró más de dos horas. Según explicó Rodrigo Alonso en diálogo con los medios, esperan que la base de incremento salarial sea la ofrecida por Nación. En ese sentido detalló que el piso de negociación debería ser un aumento en diciembre del 97%, del 105,9 para enero, y del 114% para febrero. "Esa es la primera propuesta que estamos llevando a la mesa paritaria porque creemos que el gobierno de la provincia está en condiciones económicas de presentar una oferta que implique recuperar el poder adquisitivo del salario, y que vaya en línea con lo que fue la paritaria nacional docente". La negociación estuvo focalizada también en un nuevo incremento salarial que sume al acuerdo ya firmado en septiembre y que contemplaba una suba total anual del 77%, porcentaje al cual se llegaría con un 5% de aumento salarial en este mes de diciembre. Cabe recordar que la inflación acumulada a octubre es del 74,1% en la provincia de Santa Fe (resta noviembre y diciembre).



SIGUE LA PRÓXIMA SEMANA

Por su parte, el ministro Juan Manuel Pusineri señaló que el encuentro sirvió para "marcar la agenda de temas a considerar; sin dudas la principal tiene que ver con la cuestión salarial y las posibilidades de incremento para la última parte del año". Con respecto a los otros temas abordados destacó: "Se pusieron sobre la mesa planteos sectoriales de la administración pública, la cuestión de los contratados. Y continuar en la comisión que se ha conformado para el análisis de lo que tiene que ver con el impacto del impuesto a las ganancias en los salarios de los trabajadores". "Vamos a tomar los días hábiles de la semana que viene para empezar con la discusión técnica referida a los salarial y estaríamos previendo hacer la nueva convocatoria para la semana subsiguiente", añadió. "No tenemos números, ni hoy pusimos número sobre la mesa", dijo el funcionario y reconoció: "Es lógico un refuerzo para el porcentaje previsto para el mes de diciembre". Consultado sobre si un porcentaje del incremento podría otorgarse en enero, respondió: "Va a ser materia de lo que conversemos la semana que viene. Un esquema que contemple un incremento que pueda estirarse más allá del mes de diciembre, aunque imputado a la paritaria de este año. Es decir, contemplar la posibilidad de incrementos durante los meses de enero y eventualmente febrero. No está definido y quedamos en conversarlo la semana que viene". Respecto al impuesto a las ganancias, apuntó: "Lo primero que hay que hacer es que todos tengan una información clara referida a la liquidación. Me parece que eso hace no solamente a la buena fe en la negociación. Está trabajando una comisión, se están analizando alternativas". Con relación a ese tema, advirtió: "Las posibilidades que tiene la provincia como agente de retención de dicho impuesto no son amplias, es muy estrecho. Esperemos que esta comisión avance en el trabajo que está haciendo". Y continuó: "Hay cuestiones que escapan a la provincia. Santa Fe recibe una fórmula para liquidar el impuesto a las ganancias y es la que aplica. Este mes debería haber un impacto menor porque van a subir los pisos de impuesto a las ganancias que empiezan a regir con los salarios de noviembre. Por último, remarcó que “no es solamente voluntad, hay un marco legal que respeta no solamente los funcionarios políticos, sino los de carrera, que tienen que firmar las liquidaciones. Cualquier cosa que se haga repercute en la normativa que tiene AFIP para la liquidación. Nuestro objetivo es que, si existe alguna alternativa por la cual se morigere este impuesto y se refuerce el bolsillo de los trabajadores, bienvenido sea".

En relación a los acuerdos técnicos, la ministra de Educación, Adriana Cantero, señaló que "en materia técnico pedagógica hay un avance muy importante en muchos temas que tienen que ver con mejorar las condiciones laborales de los docentes, los concursos de ascenso, las respuestas a algunos escalafonamientos particulares que tenemos que organizar y en eso venimos haciendo un muy buen trabajo, con muy buenos niveles de avance". Por otra parte, la funcionaria se refirió a la finalización del ciclo lectivo manifestando que "el final del ciclo ya estaba acordado y nosotros hemos dado las indicaciones precisamente para que miremos fundamentalmente a los chicos y a las chicas, observando la centralista de sus derechos a estar en la escuela, sus derechos a tener clases y aprender". La primera ronda de conversaciones se completará el lunes 5 de diciembre cuando sea el turno de la reunión con los profesionales de la salud.