Lo paró, le arrojó una puñalada, y se burló

Una tentativa de lesiones investiga la Policía de la ciudad de Frontera, posterior a un suceso denunciado por un hombre de 65 años de edad, radicado en la calle 76 al 500.

Tal lo dado a conocer en la mañana de ayer por LA OPINION online, sucedió a la madrugada en la esquina de 76 y 11, cuando Horacio M., alias "Totín", quien cuenta con abultados antecedentes en el mundo del delito, muchas veces actuando drogado, interceptó a quien se conducía en una motocicleta, y desde la cintura sacó un cuchillo con el cual le tiró una puñalada, que felizmente no llegó a destino.

Seguidamente, según el exponente "Totín" le dijo "era una broma, no te asustes", en un escenario donde vecinos del motociclista lo enfrentaron, por lo cual el malviviente se alejó corriendo, e ingresó a una zona de eucaliptos, donde reside.



CAUSABAN

MOLESTIAS

En la esquina de Santa Fe y Constitución, efectivos de la Unidad Regional V de Policía interceptaron a Bruno Axel B., de 22 años de edad, en situación de calle, y a Nahuel Agustín G., de 23 años de edad, domiciliado en la zona rural de Ramona.

En la oportunidad, los policías secuestraron una bolsa que resguardaba pegamento, y una botella que contenía una bebida alcohólica.

Las detenciones ocurrieron, tras conocerse que se hallaban ocasionando molestias, a personas que transitaban por dicho lugar.

Finalmente, ambos fueron trasladados hasta la sede de la Seccional policial de la jurisdicción, en el contexto del inicio de una causa por el delito de molestias.



RECUPERARON

LO ROBADO

En relación a un robo ocurrido en la jornada del 2 de julio de este año, en el que resultó damnificado un vecino de 33 años de edad, afincado en la calle J. V. González al 1700, personal de la Seccional 13ª produjo actuaciones.

Por entonces, la víctima había denunciado el robo de un cajón de madera que resguardaba líneas de micrófonos y cables, y recientemente amplió sus dichos asegurando que a un amplificador lo estaban vendiendo, a través de una red social, en la localidad de Humberto Primo.

También dijo que Gastón O., domiciliado en la zona rural de dicho distrito de nuestro Departamento, vendía el equipo por la suma de 220.000 pesos.

Consecuentemente, se comunicó a pares de la Comisaría 7ª la intención de realizar una requisa domiciliaria, y como respuesta se obtuvo que el sujeto ya no vivía más en Humberto Primo, y que se hallaría en la casa de sus padres, en la zona rural de Ataliva.

Así las cosas, se solicitó colaboración de personal de la Subcomisaría 2ª de esa población, y se logró ubicar al buscado en un predio rural.

Fue entonces que en el lugar donde habita, se llevó adelante el secuestro de un amplificador y un cajón de madera con cables varios, y posteriormente se actuó en consecuencia.