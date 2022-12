Vuelve a fabricarse el auto más feo de la historia

Fiat tiene en sus planes volver a fabricar el Multipla, conocido popularmente como el auto más feo de la historia. Será a partir de 2025 y con forma de SUV, que es la carrocería tendencia del momento, según reveló el sitio italiano Passione Auto Italiane.

El Fiat Multipla 2025 será fabricado con un motor completamente eléctrico y se venderá en distintos mercados de Europa. Nacerá como un modelo 100 por ciento libre de emisiones, por lo que no habrá versiones híbridas ni nafteras.

Del diseño no hay información dando vueltas, aunque se supone que Fiat recurrirá a un estilo totalmente distinto para dejar atrás su apodo.



LA HISTORIA DEL FIAT MULTIPLA

Está en todos los rankings. No hay un solo top ten en el que no figura. Y en la mayoría ocupa el primer lugar. Pero no está en el listado de los mejores del mundo, ni en el de los más rápidos o lujosos: siempre lo eligen como el auto más feo que se haya producido en la historia.

Es el Fiat Multipla, un modelo que la marca italiana dejó de producir hacer doce años, pero que es difícil de olvidar. Por sus proporciones inusuales y el diseño poco conservador, es uno de los autos más difíciles de digerir en términos estéticos.

Se fabricó en la planta Fiat Mirafiori de Turín, Italia, desde 1998 hasta 2010 sobre la plataforma C1 Sandwich del Bravo. La primera generación cedió su lugar a la segunda en 2004.

El primer Multipla fue un prototipo que Fiat presentó en 1996. Era muy parecido al diseño que terminaría siendo el definitivo. Por ese entonces, pocos imaginaban que el modelo de producción sería casi idéntico, pero lo fue.

Fiat planeaba producir unas 40.000 unidades por año, pero la demanda inicial fue más alta. En el proceso de fabricación, pensado para ahorrar costos, no había estampación de chapas gruesas, sino mucha soldadura. Requería más mano de obra, pero era más económico para la marca siempre y cuando los volúmenes de producción no se disparen.

Medía 3,99 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,67 de alto, con una distancia entre ejes de 2,67 metros. El baúl tenía 430 litros de capacidad y adentro podían viajar hasta seis personas, con asientos individuales para todos. Cuatro de ellos podían extraerse para ganar espacio y algunos se reclinaban, como los centrales, que a su vez se convertían en apoyabrazos, posavasos y mesas.

Según la versión, el Multipla se vendía con un motor naftero 1.6 litros de ocho válvulas y 103 CV (llegaba a 170 km/h) o un turbodiésel 1.9 litros de dieciséis válvulas y 115 CV (176 km/h). En ambos casos la caja era manual de cinco marchas y la tracción, delantera.

En 2010, cuando Fiat cesó su fabricación, una marca china copió su silueta y lo siguió fabricando unos años más bajo el nombre Langyue. (TN Autos)