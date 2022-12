Con el voto del PRO, el Justicialismo pudo aprobar la Ordenanza Tributaria

Hasta que Mondino tomó la palabra para justificar su voto, todo indicaba que la oposición, compuesta por 4 integrantes de Juntos por el Cambio (tres radicales y uno del PRO) y más otro del PDP, echando mano a la mayoría que ostenta, se impondría en la votación y sancionaría su propuesta de actualización de tributos para el 2023. Pero cuando el cambiemista comenzó a avanzar en su discurso, las miradas de asombro dentro del recinto empezaron a sucederse, excepto en la bancada del PJ, que ya estaba al tanto de lo que iba a suceder.

La argumentación de Mondino estaba llegando al límite del tiempo que por reglamento dispone y el presidente del Concejo, Germán Bottero se lo hizo saber, por lo que el edil del PRO apuró el paso y dijo: “No le veo sentido meter una grieta por la discusión de los recursos cuando lo que hace falta son ideas” y enseguida dijo que estaba dispuesto “a darle al Ejecutivo los recursos que reclama para gobernar” para evitar que dentro de unos meses “nos acusen que no pueden hacerlo porque no tienen los fondos que necesitan para dar servicios y funcionar”. Enseguida, votó por la afirmativa del proyecto propuesto por el oficialismo y en toda la sala de sesiones se sucedieron los más variados comentarios sobre el inesperado giro del concejal muy cercano al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Un concejal del PRO aliado del kirchnerismo en Rafaela? reflexionó en voz baja un dirigente radical.

En concreto, lo aprobado con los 4 votos del peronismo más el del PRO es una suba de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal), que es el valor de referencia con el que se actualizan todos las cargas impositivas locales, que determina un ajuste del 13,5% en los tres primeros bimestres del año venidero, dando un acumulado de 46% en esos 6 meses. Este es el porcentaje en que se actualizará la Tasa Municipal, entre otros tributos.

En tanto, la propuesta de radicales y el PDP consistía en incrementos del 12% para los primeros tres bimestres y el acumulado en la primera mitad de 2023 llegaba al 40,5%.



¿SE ROMPEN

LOS ACUERDOS?

Como era de imaginar, tras el voto de Mondino, las especulaciones políticas corrieron como reguero de pólvora en el sexto piso del Palacio municipal, y fueron el tema excluyente del agasajo a la prensa que brindó el Cuerpo como despedida de año luego de la sesión.

Por su proximidad en el tiempo, las primeras conjeturas estuvieron centradas en la renovación de autoridades del Concejo que se producirá la semana siguiente, en la sesión extraordinaria, que está convocada para el miércoles (7 de diciembre) a las 9.

Para conocer los entretelones con los que se arribará a ese encuentro legislativo se debe tener en cuenta que existe, o existía, un acuerdo dentro de Juntos por el Cambio, que incluye también a la democracia progresista, para que el radical Germán Bottero siga en la Presidencia, para reservar al Justicialismo la Vicepresidencia 1° -hoy a cargo de Brenda Vimo- y para sostener en la Vicepresidencia 2° a el pedepista Lisandro Mársico. Lo convenido incluye que la Secretaría legislativa seguiría en poder de la UCR -actualmente ocupada por Franco Bertolín- y la Pro Secretaría, ahora del PRO y a cargo de Alejandra Berberis, debía ser cedida al PDP.

Todo esto que formaba parte de un pacto político entra, a partir de la conducta de Mondino, en un tembladeral como consecuencia de lo imprevisible que resulta, hoy por hoy, su accionar a futuro porque toda su actividad será en función de su estrategia política y situarse en una “tercera posición” le permitirá moverse con cierta independencia y convenientemente para cimentar sus aspiraciones de cara al proceso electora del año siguiente. "Si nos entregó a nosotros sin avisarnos, bien podría el día de mañana entregar a Larreta e irse definitivamente con el kirchnerismo", ampliaron desde el radicalismo.

Si esta estrategia se confirma cambiará la correlación de fuerzas y el referente del PRO se transformará en juez de todas las cuestiones sensibles que deba tratar el Concejo. Si así fuera, la oposición quedaría sin la mayoría automática que se apoya en el tándem JxC-PDP, porque pasaría a tener tres integrantes de la UCR y un demoprogresista. Enfrente la bancada Justicialista tiene 4 miembros y de contar, ocasionalmente, con el voto PRO, podría imponerse en las votaciones. El restante edil es el radical Bottero, que ejerce la Presidencia del Cuerpo, y, en ciertas ocasiones podrá desprenderse de sus atributos y también votar

De todas maneras, hasta el momento Mondino no ha dado señales de querer despegarse del bloque cambiemista, a pesar de que en su seno, a partir de ayer, ya lo consideran como algo ajeno al proyecto.

En este contexto nada puede darse por seguro para la reunión legislativa del miércoles y todo dependerá, en gran parte, de donde su ubique Mondino y, de sumarse su voto al oficialismo hasta la Presidencia puede terminar siendo del PJ.

A propósito de los que sería un acuerdo con el peronismo, se rumoreaba en los pasillos que, de ser cierto, el PRO retendría, con el apoyo Justicialista, la Pro Secretaria, ignorando el acuerdo para cederla al PDP.

¿SE ROMPE JUNTOS

POR EL CAMBIO?

A nadie escapa que desde la incorporación de Ceferino Mondino al bloque de Juntos por el Cambio, hubo recelo sobre él, fundamentalmente en lo relacionado a su real compromiso con el proyecto del grupo y el objetivo de llevar a Leonardo Viotti a la Intendencia de la ciudad.

Su anterior pertenencia al Justicialismo no fue, ni es, un trago fácil de digerir para un espacio dominado por radicales que desde hace mucho tiempo vienen trabajando juntos y encolumnados y de entrada Mondino dio muestra de tener aspiraciones personales.

Esas lógicas pretensiones lo llevan, desde hace un tiempo, a tratar de diferenciarse de sus pares de bloques con un discurso duro y muy crítico hacia la gestión municipal y también a buscar el paraguas del Alcalde de CABA, cuando el radicalismo rafaelino está abroquelado en el sector que a nivel nacional se referencia en Mario Barletta y Carolina Losada.

Igualmente, nadie esperaba que Mondino -que tampoco está cerca de otros dirigentes de JXC de Rafaela- empiece a mover las fichas tan temprano para ir mostrando que piensa jugar fuerte el próximo año y no quiere sentarse a la mesa de negociaciones en desventaja.

Seguramente, el edil del PRO debe ser consciente que esta “jugada” lo deja “pegado” al kirchnerismo, fuerza a la que en cada uno de sus discurso legislativos asocia a la gestión del intendente, Luis Castellano.

Qué hará Mondino el año que viene es toda una incógnita. Una alternativa es que acuerde y se quede dentro de Juntos por el Cambio y la otra, aunque deberá evaluar en profundidad el costo-beneficio en términos políticos que le reportará armar lista por fuera de ese espacio, aunque le vaya como le vaya, tendrá todavía dos años más por delante en su banca.

En el radicalismo se viven momentos de estupor y todavía no hubo demasiado tiempo para “procesar” la actitud del "concejal k del PRO" aunque los que, en el brindis del mediodía de ayer, empezaban a digerir el golpe aseguraban que lo mejor que pudo pasar es que “empiece a mostrar el juego desde ahora y no nos llevemos una sorpresa el año que viene así vamos diseñando el escenario del año venidero con aquellos que van a patear para adelante”.

El Justicialismo oficialista, que irá en 2023 por un nuevo período de gobierno, tiene motivo para empezar a frotarse las manos porque, más allá del considerable caudal electoral cautivo que posee, que le ha permitido mantenerse en la Intendencia en estas últimas tres décadas, sabe que toda escisión del frente opositor lo beneficia y lo de ayer fue una muy buena noticia.

No es un secreto que, con armas que son propias de la política, en muchas contiendas electorales desde el Ejecutivo se apostó a impulsar sectores no oficialistas para evitar que se sumen a las fuerzas opositoras que le disputaban cargos ejecutivos o legislativos en una estrategia que le dio buenos resultados. Dividir y reinar es la fórmula. Y como el año electoral está a la vuelta de la esquina, lo de ayer en el Concejo resultó tomado como un signo alentador porque mostró a una oposición con fisuras.

Prueba de ello son las caras triunfalistas que se observaba en las y los ediles del PJ, luego de la sesión de la víspera, en el ágape para los medios.