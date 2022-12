Subió la cantidad de patentamientos de vehículos y motos en noviembre

La cantidad de vehículos patentados durante noviembre ascendió a 33.427 unidades, lo que representa un alza de 17,3% en forma interanual (contra 28.500), según informó ayer la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA). Si se compara con octubre se observó una suba de 3,1% contra los 32.436 inscriptos el mes pasado.

De esta forma, en el acumulado desde enero se patentaron 387.626 unidades, un 6,6% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 363.738 vehículos.

"El mercado no decae y nos sigue mostrando mes a mes que es mucha la gente que sigue canalizando sus recursos en la adquisición de vehículos, adaptándose a la oferta existente que es limitada pero igualmente atractiva", señaló el presidente de ACARA, Ricardo Salomé.

Al mismo tiempo sostuvo: "Está claro de que si tuviéramos más unidades los números serían mayores, no obstante, los casi 34.000 patentamientos de noviembre nos encaminan a un año que es positivo, máxime si repasamos todo lo que hemos tenido que superar como una crisis global de semiconductores, tensiones y problemas en la cadena logística, momentos de incertidumbre cambiaria y un aumento creciente de restricciones de piezas y vehículos importados, que alcanzó su pico máximo hace pocas semanas". .

"En los dos meses que quedan, nos encaminamos ahora a superar las 400.000 unidades", estimó el directivo, al tiempo que instó a "consolidar el mercado e incrementarlo entre 4 y 6 por ciento en 2023".

No obstante, al mismo tiempo advirtió que ese objetivo podrá conseguirse si logran "una mayor liberación de importaciones".

"La gente va a seguir demandando vehículos y nuestro desafío será entonces poder abastecernos con más modelos de producción nacional, que ya están cercanos al 60% del mercado, e insistir que quienes se adapten a los vehículos disponibles, están ante una excelente oportunidad de inversión y disfrute", completó Salomé.



MOTOS

En noviembre se patentaron 32.749 unidades, si bien es un 12,6% menos que en igual mes del año pasado (37.453), mostró una suba de un 10,4% respecto de octubre (29.661). En 11 meses, los registros de motos treparon a 382.720 unidades, un 9,2% por encima del mismo período de 2021 (350.430).

El presidente de la División Motovehículos de ACARA, Horacio Jack, explicó que "en noviembre la problemática de las importaciones, tanto en unidades como en partes, vuelve a mostrar su impacto, ya que continua con un nivel importante de restricciones".

De todas maneras destacó que "el acumulado anual viene dando casi un 10% de crecimiento" y creen "que el comportamiento del mercado seguirá hacia arriba porque los motovehículos se siguen afianzando como medio de transporte en cada vez más provincias y ciudades".

Jack subrayó que la demanda no solo busca estas unidades chicas para movimientos cortos, sino también que busca en el segmento medio para viajes y traslados de muchos kilómetros. Al respecto remarcó que "este es un segmento que si tuviera una mayor oferta de unidades podrían haber incrementado los patentamientos".

Jack mantuvo la proyección de crecimiento de 10% para este año y completar las 410 mil unidades. El directivo destacó que en este sector "la gran diferencia la sigue haciendo la financiación", mediante el programa "Mi Moto" que financia el Banco Nación. (NA)